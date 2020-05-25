Московским кафе могут разрешить открыть летние веранды

Власти Москвы и Роспотребнадзор рассматривают возможность открытия в столичных кафе и ресторанах летних веранд, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что в случае ослабления режима ограничений появляется необходимость открывать и предприятия общественного питания, однако подходить к этому вопросу будут с большой осторожностью. Заместитель мэра добавил, что фактически возможность открыть летние веранды есть, поэтому вопрос будет тщательно изучен.

— Но, повторюсь, с точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это можно делать всё-таки чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины, — заключил Ефимов.