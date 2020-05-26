Без Google и "Яндекса". 5 незаменимых сайтов для поиска важной информации

Многие привыкли к тому, что Google, "Яндекс" и другие поисковые системы — единственные сайты, пригодные для поиска полезной информации. На самом же деле это не так. Помимо поисковиков в Сети много ресурсов, заточенных под поиск информации разной степени полезности. Причём зачастую функционал таких сайтов настолько уникален, что их не могут заменить ни Google, ни "Яндекс".

Сложно сказать, как часто человеку без проблем с речью или слухом приходится иметь дело с немыми. Однако если приходится, то ступор неминуем. Ну кто из нас случайно знает хотя бы 10–20 дежурных фраз на языке жестов? Пожалуй, что единицы. Да и то если речь идёт только об одном регионе. А ведь языки глухонемых отличаются в зависимости от страны не меньше, чем языки говорящих.

Отличным помощником в таких случаях является сайт Spread The Sign. В поисковой строке ресурса можно ввести любое слово и секунду спустя увидеть, как сурдопереводчик показывает его жестами и мимикой. Также в выдаче можно посмотреть, как одно и то же слово на языке немых изображается в разных странах.

Spread The Sign может надолго занять человека, даже если ему он нужен не для дела, ведь на нём можно узнать очень много нового из мира глухонемых. Что, впрочем, совсем неудивительно. Spread The Sign является проектом European Sign Language Centre, международной некоммерческой организации, которая занимается популяризацией языка жестов и его интеграцией в сфере человеческой деятельности.

Скажи мне фразу, и я скажу, из какого она фильма

Фото © Playphraseme

С каждым хотя бы раз бывало. Помнишь фразу и сцену из фильма, а само название напрочь вылетело из головы. Пытаешься опознать картину по вторичным признакам в Google и ничего не находишь. Просишь помощи в соцсетях и понимаешь, как много в кругу друзей "предателей", которые не разделяют с вами предпочтений в кинематографе.

Ситуация кажется безнадёжной. Но только для тех, кто незнаком с сайтом PlayPhrase, который находит фрагменты из фильмов по одной лишь фразе. Вводишь, например, культовое I am your father и понимаешь, что "Звёздные войны" цитировали по меньшей мере восемь фильмов.

Увы, PlayPhrase работает только с запросами на английском языке. Что, впрочем, немудрено, ведь изначально ресурс позиционировался как интерактивный инструмент, вовлекающий в изучение английского языка. Что ещё интереснее, авторами PlayPhrase является российско-черногорская команда разработчиков.

Найти человека в космосе быстрее, чем иголку в стоге сена

Фото © How Many People Are In Space

Потому что для поиска людей в космосе есть специальный интернет-сервис, а для поиска иголок в куче сухой травы — нет. Первый называется предельно незамысловато — How Many People Are In Space ("Сколько человек в космосе находится прямо сейчас"). Существует как в виде сайта, так и в формате Android- или iOS-приложения.

У сервиса всего несколько простых, но полезных для любого увлекающегося космосом и космонавтикой человека функций. Первая — How Many People Are In Space — показывает, собственно, количество космонавтов, которые, по официальным данным, находятся на орбите Земли в настоящий момент. Вторая — сервис выдаёт базовую информацию о космонавтах: имя, страну, должность и количество дней, проведённых в космосе в ходе экспедиции. Третья — если кликнуть на имя, сайт переведёт пользователя на страницу в "Википедии" с исчерпывающей информацией о космонавте.

Карта мира из будущего

Фото © Earth 2050

Фантазии о будущем — это то, на чём держится такой пласт культуры, как научная фантастика. Последней в свою очередь зачастую вдохновляются учёные, бизнесмены и люди искусства. В общем, будущее — это очень важно и жутко интересно. Но надо изрядно покопаться в статьях и научных работах, чтобы хотя бы примерно узнать, как изменится наша жизнь через 10, 20 и 30 лет. Точнее, рутиной это было до тех пор, пока не появился сервис Earth 2050.

Earth 2050 — это интерактивная карта мира, на которой отмечены крупнейшие мегаполисы и важнейшие точки на Земле. Если навести курсор на эти самые точки, можно узнать, как технологически преуспеют эти регионы в ближайшие 10, 20 и 30 лет. Например, в Москве к 2030 году, по версии Earth 2050, река Москва станет главной рекреационной зоной в городе. Говорят, урбанисты с помощью новых технологий сделают побережье водоёма одним сплошным парком отдыха. А уже в следующие после этого десять лет в московских домах должны появиться роботизированные урны, которые будут самостоятельно сортировать и готовить к переработке бытовые отходы.

Earth 2050 — это стильный агрегатор предсказаний футурологов и учёных, запущенный Лабораторией Касперского. База данных сервиса пополняется пользователями со всего мира.

Всему нужно знать меру. Даже страху перед коронавирусом

CoViD-19 — это, безусловно, страшная болезнь. И придерживаться правил, предусмотренных эпидемиологами, обязательно надо. Однако не стоит доходить до крайности. Думать, что первая вылазка на улицу непременно обернётся заражением, плохо. Шанс заразиться CoViD-19 — довольно низкий. Особенно если вы не испанский пенсионер.

Фото © CoronaDontPanic

К слову, о шансах. Сервис Corona Don’t Panic рассчитывает статистическую вероятность смерти от коронавируса для каждого человека. Для этого, правда, ему нужно немного вводных данных: возраст, пол, информация о наличии или отсутствии заболеваний, которые усложняют протекание болезни, а также страна проживания.

Так, например, вероятность смерти 26-летнего россиянина без хронических заболеваний равна примерно 0,1581%. Испанец при прочих равных имеет шанс отправиться к Создателю в 0,2458%. И то и другое, к слову, меньше, чем вероятность летального исхода во время плавания в ванной, бассейне или открытом водоёме. Она равна 0,67%. Сравнение с плаванием, впрочем, тоже выдаёт Corona Don’t Panic.