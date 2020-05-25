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В России могут начать блокировать приложения с пиратским контентом

Второе чтение соответствующего законопроекта запланировано на 27 мая.

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Фото © Pixabay

Мобильные приложения с нарушением авторских и смежных прав могут быть подвергнуты блокировке с 1 октября. Подобный срок устанавливает поправка, текст которой есть в думской электронной базе данных.

В соответствии с документом Роскомнадзор сможет принять меры по ограничению доступа к приложению после получения жалобы от правообладателя. В первой редакции закона обязанность по блокировке лежала на владельцах приложений и операторах связи.

Согласно законопроекту, который был доработан ко второму чтению, подобная обязанность распространяется и на агрегаторы — App Store, Google Play и Huawei AppGallery. Второе чтение запланировано на 27 мая.

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