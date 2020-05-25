Небензя заявил, что соглашение об ассоциации Украины и ЕС стало "детонатором Майдана"

Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза стало "детонатором Майдана", об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала "Россия-1".

Он также добавил, что в 2009 году была запущена программа "Восточное партнёрство", которая в итоге стала катализатором событий в Киеве в 2013 году.

— Оно фактически перечеркнуло действовавший в отношениях Москвы и Брюсселя принцип, что наши общие соседи не будут ставиться перед выбором между Россией и ЕС, — подчеркнул дипломат.

Небензя также прокомментировал недавнюю публикацию аудиозаписей разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри, которые вызвали скандал и обвинение бывшего лидера Незалежной в госизмене.

Постпред подчеркнул, что эти переговоры явно демонстрируют то, что Вашингтон создал из Украины протекторат и въехал в страну "на хребте Евромайдана".

Небензя также отметил ужесточение риторики в адрес России с момента прихода к власти президента Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что приоритетом для руководства Незалежной является противодействие соседу во всех возможных формах.