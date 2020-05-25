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В мэрии назвали количество неработающих из-за пандемии москвичей

Отмечается, что порядка 15% экономики "практически не работает".

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что в столице из-за коронавирусной инфекции не работает около миллиона граждан.

Если говорить в целом по доле занятых в экономике на сегодняшний день, порядка 15% экономики практически не работает, работает в ограниченном режиме. По количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые закрыты, — уточнил он.

Ранее Ефимов рассказал о следующем этапе снятия ограничений в столице.

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