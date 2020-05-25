НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Как медведи волосатые". Жители Красноярска рванули в открывшиеся парикмахерские — видео

Во многие из них закрыта запись на несколько недель вперёд.

80

Видео © LIFE

В Красноярском крае официально открылись парикмахерские и салоны красоты, соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Усс на прошлой неделе. Обрадованные местные жители массово бросились стричься и делать маникюр, возле заведений бьюти-индустрии собрались огромные очереди.

Все радостные бегают по городу, по салонам. Вообще просто нереально попасть, всё записано, разбито, вообще ужас какой-то, поделилась с Лайфом жительница Красноярска Ангелина.

Чтобы не допустить роста заболеваемости, клиентов теперь принимают с интервалом в 20 минут, а все мастера работают в масках и перчатках. Для салонов красоты выставили целый ряд условий, при которых они могут открыться, — это ежедневное измерение температуры сотрудников, пятидневный запас средств защиты, работа в костюме или халате, тапочках, шапочке, перчатках и маске, постоянная дезинфекция и проветривание мест, запрет на выход с работы, соблюдение интервала между посетителями.

Условия работы на сегодняшний день максимально суровые. Нужно защищаться полностью мастерам. Наши клиенты безумно счастливы, они все обросли, как медведи волосатые, рассказал сотрудник барбершопа Алексей.

Один из посетителей сообщил, что он в первый же день после снятия ограничений позвонил и записался. Дома у него получалось делать только лёгкую стрижку и теперь нужно приводить причёску в порядок. Пока не все парикмахерские приступили к работе, но во многие уже есть запись на несколько недель вперёд.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, когда откроются столичные парикмахерские и салоны красоты.

Выбор редакции

Loading...