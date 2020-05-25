"Как медведи волосатые". Жители Красноярска рванули в открывшиеся парикмахерские — видео

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В Красноярском крае официально открылись парикмахерские и салоны красоты, соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Усс на прошлой неделе. Обрадованные местные жители массово бросились стричься и делать маникюр, возле заведений бьюти-индустрии собрались огромные очереди.

— Все радостные бегают по городу, по салонам. Вообще просто нереально попасть, всё записано, разбито, вообще ужас какой-то, — поделилась с Лайфом жительница Красноярска Ангелина.

Чтобы не допустить роста заболеваемости, клиентов теперь принимают с интервалом в 20 минут, а все мастера работают в масках и перчатках. Для салонов красоты выставили целый ряд условий, при которых они могут открыться, — это ежедневное измерение температуры сотрудников, пятидневный запас средств защиты, работа в костюме или халате, тапочках, шапочке, перчатках и маске, постоянная дезинфекция и проветривание мест, запрет на выход с работы, соблюдение интервала между посетителями.

— Условия работы на сегодняшний день максимально суровые. Нужно защищаться полностью мастерам. Наши клиенты безумно счастливы, они все обросли, как медведи волосатые, — рассказал сотрудник барбершопа Алексей.

Один из посетителей сообщил, что он в первый же день после снятия ограничений позвонил и записался. Дома у него получалось делать только лёгкую стрижку и теперь нужно приводить причёску в порядок. Пока не все парикмахерские приступили к работе, но во многие уже есть запись на несколько недель вперёд.