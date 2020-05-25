Предполагаемый убийца 14-летней девочки из Пензы попал на видео

Видео © Следственный комитет по Пензенской области

Мужчина, возможно, причастный к убийству 14-летней девочки в Пензе, попал на камеры видеонаблюдения, кадры опубликовали на сайте управления Следственного комитета РФ по Пензенской области.

На записи темноволосый молодой человек в тёмной куртке и джинсах, со спущенной на подбородок чёрной защитной маской стоит на кассе в магазине.

Следователи попросили людей, знающих о его местонахождении, сообщить в правоохранительные органы. Кроме того, ведомство попросило обратиться всех, кому известны обстоятельства происшествия.