НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Предполагаемый убийца 14-летней девочки из Пензы попал на видео

Следователи попросили всех, кто знает о его местоположении, обратиться к правоохранителям.

1380

Видео © Следственный комитет по Пензенской области

Мужчина, возможно, причастный к убийству 14-летней девочки в Пензе, попал на камеры видеонаблюдения, кадры опубликовали на сайте управления Следственного комитета РФ по Пензенской области.

На записи темноволосый молодой человек в тёмной куртке и джинсах, со спущенной на подбородок чёрной защитной маской стоит на кассе в магазине.

Следователи попросили людей, знающих о его местонахождении, сообщить в правоохранительные органы. Кроме того, ведомство попросило обратиться всех, кому известны обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Пензе была найдена мёртвой 14-летняя девочка, ребёнок ушёл на прогулку 22 мая и не вернулся домой. По предварительной версии, малышку задушили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Выбор редакции

Loading...