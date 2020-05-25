Расплатился за девушку. Московский таксист рассказал о вероятном жестоком убийце 22-летней кубинки

Гражданка Кубы заказала такси около полуночи 20 мая. По приезде на назначенный адрес девушка кому-то позвонила и общалась на своём языке, после чего её встретили у подъезда. Она вышла из автомобиля, а её спутник расплатился за проезд. При этом мужчина говорил на чистом русском языке и выглядел как славянин. Кроме того, по данным Лайфа, он, вероятно, был пьян.