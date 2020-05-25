Расплатился за девушку. Московский таксист рассказал о вероятном жестоком убийце 22-летней кубинки

Возможного убийцу 22-летней кубинки мог видеть таксист, подвозивший девушку к дому на Кастанаевской улице. Как стало известно Лайфу, в конце поездки возле машины погибшую встретил мужчина среднего роста с тёмными волосами и лёгкой небритостью.
Гражданка Кубы заказала такси около полуночи 20 мая. По приезде на назначенный адрес девушка кому-то позвонила и общалась на своём языке, после чего её встретили у подъезда. Она вышла из автомобиля, а её спутник расплатился за проезд. При этом мужчина говорил на чистом русском языке и выглядел как славянин. Кроме того, по данным Лайфа, он, вероятно, был пьян.
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Напомним, тело 22-летней кубинки нашли на западе Москвы в ночь на 25 мая. Как выяснилось позже, погибшая пропала несколько дней назад, а за её жизнь требовали выкуп в 30 тысяч рублей. Злоумышленники вели переписку с её подругой, присылая ей фотографии голой связанной пленницы.