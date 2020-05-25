"Нельзя смотреть взглядом охотника". Немецкий публицист призвал обращаться к России "на Вы"

Немецкий публицист и режиссёр Александр Клуге уверен, что к России надо относиться с уважением, её невозможно завоевать. К тому же, по его мнению, это страна особенностей, которые пугают и вызывают трепет одновременно. Писатель дал интервью газете Berliner Zeitung после выхода своей новой книги.

Публикация называется "Контейнер Россия". В ней автор рассматривает страну с философской точки зрения и делится своими ощущениями о взаимодействии с восточной державой и русскими людьми. Он приводит любопытное сравнение — с математической формулой корня из минус единицы.

Клуге отметил, что сравнение взято у поэта Велимира Хлебникова. Это число — нечто непостижимо маленькое, "как коронавирус", меньше человеческой клетки, то, что невозможно описать или понять.

— В России — а на самом деле и у нас — вы можете погибнуть в 30-сантиметровом снегу во время снегопада и утонуть в ручье глубиной сантиметров пять. Это число, которое наиболее близко чувству и душе, — пояснил писатель.

Он также рассказал о первом знакомстве с русскими. Это произошло в его детстве, в немецком городе Хальберштадте в 1945 году. Тогда советские солдаты вошли в город с песнями, они не искали себе красивые виллы для проживания, а конфисковали дом и выкрасили его в красный цвет. В тот момент это напугало и удивило юного немца. Режиссёр добавил, что в отличие от американцев и британцев, которые тоже появились в городке, русские были особенными, непохожими на других. Но уже после первых контактов отношение изменилось, ведь они не делали ничего плохого, просто были другими.

Клуге отметил, что Россия — страна противоположностей, особенно наглядно это показала Революция 1917 года. Он приводит в пример контрастный случай, когда на одной сцене стоит специалист по электротехнике и показывает лампочку людям, которые будто ещё живут половину тысячелетия назад. Тогда возникали "переплетения несовместимых вещей".

Публицист поделился и своим особым отношением к России. Он уверен, что в Германии, особенно в Берлине, нет такой верности и надёжности, как у русских, у них особая душа, даже иконы светятся неземным светом, а немцам нужно перестать заниматься самолюбованием.

Любопытно, как Клуге объясняет происхождение советской космической программы с точки зрения метафизики, по его мнению, в 1917 году к власти пришли социалисты, которые хотели воскресить мёртвых и для этого осваивали космос. Он процитировал фразу живописца Георга Базелица: "Все души России тянутся корнями к небу". Это в своё время, по мнению писателя, помогло в ликвидации безграмотности и дальнейшим научным успехам русских.

Режиссёр отметил, что Россию нельзя завоевать и, чтобы понять это, нужно взглянуть на карту масштабом 1:1. По его словам, нельзя учитывать одну точку без всех остальных территорий и в этом ошиблись и Наполеон, и Гитлер. Эту страну нельзя захватить, глядя на неё "взглядом охотника за добычей", орлом, который смотрит сверху вниз. Он также прокомментировал сегодняшнюю тенденцию очернять Восток.

— Это приводит меня в ужас. Прусский король и позднее кайзер Вильгельм I, дед императора Вильгельма II, сказал, что к России всегда нужно обращаться "на Вы". Это страна либо очень опасная, либо благонравная. В любом случае нам нужно относиться к России с уважением, — заключил Клуге.