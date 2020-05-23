Куда исчезла с карт германская Русь и почему о ней умалчивают в сердце Европы

В конце XV века серб по имени Мавро Орбини, монах католического монастыря, на основании 330 письменных источников написал труд "Происхождение славян и распространение их господства". В этом труде он описал русских как многочисленный и сильный народ, с давних пор населявший Европу.

Славянская Германия

Орбини указывал, что славяне занимали почти всю территорию современной Германии. Монах писал, что на землях Силезии во владениях бургундов, венетов, вандалов, готов, визиготов и померанцев издревле жили славяне. В пользу Орбини говорит большое количество славянских топонимов, присутствующих во всей Европе. И действительно — обширная страна славян-варинов лежала между долинами рек Эльба и Одер. На южном берегу Балтийского моря, ныне принадлежащего Германии, простирались владения вагров и варнов, полабов и лютичей, руян, чрезпян и хижан. В начале I тысячелетия нашей эры только западная часть Германии принадлежала германским племенам.

Просвещённые европейские историки предпочли побыстрее забыть об этом, как и том, что ещё в начале XX века в Тюрингии находилось княжество Русь (Ruth, Reuß, Ruzze или даже Reusse).

Книга католического священника Мавро Орбини "Славянское царство". Фото © Wikipedia

Впрочем, на историю славян на территории Германии закрывали глаза не все. Например, немецкий историк Бертольд Шмидт в работе Geschichte des Reußenlandes прямо указывал, что история княжества была напрямую связана с русскими. Кстати, название работы вполне можно перевести как "История России", что неверно, так как речь в ней идёт именно о германской Руси.

Русь, да не та?

Впервые название германского княжества Русь встречается в хрониках Европы уже в X веке. Но до последнего времени объяснить происхождение подобного государственного образования никто в Европе не спешил. Было проще закрыть глаза и сделать вид, что ничего нет. Очевидно, само существование русских земель в сердце Европы шло вразрез с политикой европейских государств, возводивших своих предков то к римским богам, то к легендарным королям Скандинавии и наотрез отказывавшихся признавать русское влияние на их историю.

Немцы предпочитали считать, что княжество Русь получило своё наименование от владельца Генриха, которого якобы прозвали Русским за то, что он ходил в поход на русский народ — на рутенов (die Ruthenen). Он и стал основателем династии Рейсс, которая правила княжеством вплоть до начала XX века. Спорная теория — ведь история не знает ни одного полководца, которого бы звали по имени врага, с которым он воевал. Александра Македонского не называли Персидским, Суворова — Турецким, а Кутузова не звали Французом.

По второй версии, название княжества произошло от прозвища правителя, который принадлежал к младшей династии Рейссов и якобы женился на "русской принцессе", отчего и получил прозвище Русский. От него это название будто бы распространилось на всю династию, а затем и на само княжество. Почему-то сторонники этой версии опять закрывают глаза на то, что и сама фамилия правящей династии княжества Рейсс (Reuß) как-то подозрительно напоминает название Русь, а документы, подтверждающие первую или вторую теорию, отсутствуют.

Принц Генрих XXXIII (младшая линия Рейсс) со своей невестой, принцессой Пруссии (1913 год). Фото © Pereformat.ru

Между прочим, в дипломатической переписке в Средние века немцы называли Россию Reußen — "Ройсен", а российская императрица Екатерина II, которая, как известно, по происхождению была немецкой принцессой, подписывалась титулом Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen (ройссен), что буквально переводилось как "императрица и самодержец всех руссов".

Или это русская Русь?

Русский историк Всеволод Меркулов в работе "Княжество Русь в сердце Германии" излагает другую точку зрения. Он считает, что княжество Русь связано с историей империи франков Меровингов и Каролингов, которая включала в себя земли Германии в VIII–IX веках. На связь русских с франками указывают и русские герои древних франкских эпосов, в которых то и дело упоминаются россы — графы и герцоги, сыны далёкой страны Росс (Ros), верные вассалы Карла Великого.

Расширение франков. Фото © Wikipedia

Дело в том, что в I тысячелетии нашей эры связи восточных славян были гораздо обширнее, чем это было принято считать в советской науке. Русские князья владели богатыми землями, с ними действительно мечтали породниться многие королевские дома Европы. Например, к дочерям Ярослава Мудрого, владевшего землями от Балтики до побережья Чёрного моря, не раз засылали сватов не только франки, но и венгры, шведы, бритты и поляки.

Русь была известна не только богатством, но и воинами. И Рим нанимал славянские дружины для защиты своих границ и для наведения порядка в далёкой Бретани и даже в Британии. Более того, в I тысячелетии славяне занимали гораздо более обширные территории — этому способствовало Великое переселение народов, произошедшее с IV по VII век, поэтому обитатели Древней Руси могли беспрепятственно путешествовать по просторам Европы. Именно с этим временем историки связывают распространение в Европе топонимов с корнями "рус"/"рос".

Возможно, в дружине Карла действительно были русские воины, которым за верность и отвагу король подарил обширные владения в будущей Тюрингии. Именно поэтому земли и получили такое название — княжество Русь. О том, что история княжества связана с франками, говорит и тот факт, что в Тюрингии славянские названия вроде Rossla и Rossleben чередуются топонимами, имеющими явное франкское происхождение (обычно они оканчиваются на -hausen или -rode).

Карл Великий. Фото © Wikipedia

Есть и другие версии возникновения германской Руси. По одной из них, история княжества связана со славянским племенем рутены, государство которых существовало в центре Германии. А по другой, германскую Русь образовали русины (русские), которые ушли из Закарпатской Руси из-за вторжения в неё гуннов.

Куда она пропала

В Средние века княжество Русь разделилось на две части. Обеими частями правили представители старшей и младшей ветвей династии князей Рейсс. В 1919 году после Первой мировой войны княжество было объединено в республику Рейсс, а затем её просто упразднили, включив в территории Тюрингии, очевидно, чтобы стереть саму память о русских из истории страны. А когда к власти пришёл Гитлер, говорить о Руси стало опасно для жизни.