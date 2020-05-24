Малолетние невесты Древней Руси. Почему замуж отдавали даже 5-летних девочек, и что на это влияло

В истории разных народов случались периоды кровавых войн, потери населения и истощения наций, на что люди реагировали весьма своеобразно. Среди таких мер были, например, ранние браки. Не избежали такой необходимости и древние славяне. В "Повести временных лет" монах Нестор описывает брачные обычаи радимичей, вятичей и северян: "браков у них не бывало, но устраивались игрища между сёлами... И здесь умыкали себе жён по сговору с ними; имели же по две и по три жены".

У восточных славян долгое время существовал особый способ бракосочетания — кража невесты "от воды", когда девушка по предварительному сговору шла к реке, прихватив с собой узелок с вещами, а приглянувшийся ей жених "умыкал" её, позже откупаясь от недовольных родителей подарками. Часто новые пары образовывались по весне, начиная с праздника Лады — богини домашнего очага, а заканчивая Иваном Купалой.

В VIII веке девицы на Руси имели право выбирать мужа, и "умыкание" происходило по предварительному сговору. "И ту умыкаху жены собѢ, с нею же кто съвѢщашеся". При этом сговор мог носить и открытый характер, когда между собой договаривались не только молодые, но и их родители.

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Однако со временем мужчины стали злоупотреблять обычаем, распространилось воровство женщин без сговора, то есть насильственное принуждение к браку, а также умыкание маленьких девочек. Именно из-за этого уже в IX веке свободу женщин стали ограничивать. Мужей дочерям стали подыскивать родители, а "умыкание" сменилось "приводом" к мужу. Именно о "приводе" как о способе бракосочетания говорится в летописи о женитьбе князя Игоря, которую устроил Вещий Олег: "...И приведоша ему жену от Плесоква, именем Ольгу". Князь Святослав тоже приводит сыну жену-гречанку: "У Ярослава же жена грекиня... ...Бо привёл отец его Святослав".

Несмотря на крещение Руси, у крестьян обычай кражи невест был в ходу до начала XVI века. Об этом в "Послании о купальской ночи" в 1505 году писал игумен Спасо-Елеазарова монастыря Памфил. Сколько же лет было этим девицам? По-разному: кому 13, кому 12, а кому и того меньше.

Если учесть, что устав князя Ярослава Мудрого, жившего в XI веке, законодательно запрещал выдавать девушек замуж ранее 13 лет, то следует признать, что проблема ранних браков на Руси существовала. Разумеется, это приводило к большой смертности среди юных матерей: ранние роды оканчивались осложнениями и молоденькие жёны умирали "от родильной горячки".

Малолетние невесты

Обычай рано отдавать дочерей замуж оказался стойким. В XIV–XV веках Русской православной церкви пришлось не раз издавать запреты выдавать замуж девочек младше 12 лет.

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Да, иногда такое действие можно было оправдать голодом, когда многодетная семья отдавала ребёнка чужому человеку, избавляясь от лишнего рта, но следует признать, что подобный обычай был распространён и в княжеской среде. Причём было это уже в христианские времена, когда появились новые традиции: обычай сговора родителей, обычаи сватовства и обручения; когда уже были известны понятия "суженый" или "обручённая".

По летописям известно, что малолетним княжеским невестам на Руси было не двенадцать, а восемь и даже пять лет! Впрочем, и женихи были им под стать: кому было восемь, а кому одиннадцать лет.

Например, в XII веке киевский князь Всеволод Большое Гнездо отдал замуж свою дочь Верхуславу за Ростислава Рюриковича, княжившего в Белгороде. Жениху в ту пору было 16 лет. За невесту дали богатое приданое — много золота и серебра; а отец жениха князь Рюрик Ростиславич дал Верхуславе "много даров и город Брягин". Сама же Верхуслава была "мила и молода — только осьми лет". Свадьбу сыграли столь пышную, какой на Руси ещё не было, — на ней веселились 20 русских князей.

Пять лет было Марии, дочери тверского князя Бориса Александровича, когда её обручили с Иваном III — семилетним сыном московского великого князя Василия II. На торжестве присутствовали тверские князья, бояре, епископ Илия и гости из Москвы. "И бысть радость велия, — писал о событии монах Фома, — и тверечи радовашася, что Тверь и Москва бысть одно, и два государя воедино совокупашися".

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Венчание обручённых произошло через пять лет, в 1452 году. Марии едва исполнилось десять, а Ивану — двенадцать лет. Справедливости ради стоит сказать, что природа взяла своё не сразу и интерес к юной жене проснулся у будущего государя значительно позже: наследника Мария родила в 16 лет. Впрочем, долго самая юная невеста Руси всё равно не прожила — через девять лет её отравили. Могила Марии находится на территории Московского Кремля в Вознесенском монастыре. Умер "от ломоты в ногах" и её сын Иван. Он был удельным князем и всю жизнь честно сопровождал в походах отца. А Иван III вдовцом оставался недолго и вскоре женился на Софье Палеолог.

Военный призыв

В Средние века возраст невест на Руси не сильно изменился. Девушек по-прежнему отдавали замуж, едва они успевали созреть. В XVII–XVIII веках среди крепостных крестьян это было нормой, ведь чем раньше девочку отдадут замуж, тем больше детей она родит и тем больше крепостных будет у барина. Известно, что даже такой, казалось бы, прогрессивный дворянин, как полководец Александр Суворов, штрафовал своих крепостных, если те до 15 лет не успевали отдать девушку замуж. Поэтому вплоть до XIX века 16-летняя девица в крестьянской среде считалась уже старой, а выйти замуж в 19 лет было уже невозможно — никто не брал "старуху".

Показательными в этом плане являются строки из пушкинского романа в стихах "Евгений Онегин", в котором няня рассказывает Татьяне о своей судьбе: "...— Да как же ты венчалась, няня? — Так, видно, Бог велел. Мой Ваня Моложе был меня, мой свет, А было мне тринадцать лет...".

Положение поменялось только в XIX веке, когда в 1830 году император Николай I специальным указом установил брачный возраст девушек с 16 лет, а юношей — с 18 лет. После этого средний возраст невест в России поднялся до 17–20 лет. Позже всего замуж стали выходить на севере России, например в Архангельской губернии, а раньше всего — на юге страны, где невестами становились в 17–19 лет. Однако стоит помнить, что дворяне, купцы, богатые казаки и мещане выдавали дочек замуж довольно поздно — с 21 года до 24 лет. С 1874 года мужчин в 21 год стали поголовно призывать в армию. Служили тогда от трёх до шести лет, а женились и того позже — в 24–27 лет.