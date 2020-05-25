Украинка после замечания по поводу отсутствия маски натянула на голову трусы — видео

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В Киеве в одном из почтовых отделений сотрудники отказались обслуживать клиентку без защитной маски. Девушка не растерялась и сразу же решила проблему, надев на голову трусы. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения.

Как сообщает Strana.ua, получив замечание от работника почты, женщина сняла штаны, затем сняла трусы и надела их себе на голову. Штаны клиентка надела обратно и продолжила решать свои вопросы, по которым пришла в отделение.

В почтовой компании факт инцидента подтвердили, но осудили утечку видео с камер в Сеть. Руководство провело внутреннюю проверку и выяснило, кто слил запись в Интернет. Теперь в компании решается вопрос о дальнейшей судьбе сотрудника.