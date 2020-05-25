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Дивергент-конспиролог. Физиономист прочитал на лице захватчика банка страсть к раскрытию заговоров

Алексей ищет везде тайные смыслы и пытается копать глубоко, следуя при этом только ему понятной логике.

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Алексей Барышников. Фото © Московский городской суд

Лицо Алексея Барышникова, захватившего заложников в одном из московских офисов "Альфа-банка", выдаёт его страсть к поиску тайных смыслов и предрасположенность к психическим расстройствам. Такую характеристику налётчику дал физиономист Артём Павлов.

Удлинённая средняя часть лица, плюс высокая узкая челюсть, плюс большой нос — всё это по совокупности даёт психотип человека-конспиролога, который ищет тайные смыслы, который пытается копать глубоко. Но зачастую больше сосредоточен на поиске тайн, чем на каких-то реальных исследованиях. Плюс явное совершенно дивергентное мышление, нестандартное мышление, что по совокупности даёт очень такую нестандартную логику, — говорит собеседник Лайфа.

Это значит, что во внутреннем мире Алексея всё выстроено по определённой, только ему понятной логике, объясняет физиономист. Эксперт также читает по чертам лица захватчика предрасположенность к психическим расстройствам. Он полагает, что это всё обострилось на фоне конспирологических теорий, витающих вокруг коронавируса, а также дефицита витамина D и самоизоляции.

Это привело к какому-то срыву, какая-то навязчивая идея у него появилась, вот он, видимо, мировой заговор решил разоблачать, — заключил Павлов.

Напомним, мужчина захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу 23 мая. Он требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему правду, и угрожал взорвать бомбу. Через некоторое время силовики взяли здание штурмом. Лайф узнал о захватчике от его бывших коллег. Барышникову предъявлено обвинение в захвате заложников.

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