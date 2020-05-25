Возбуждено уголовное дело после драки пассажиров авиарейса Сочи — Москва

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) возбудили уголовное дело по факту драки между двумя пассажирами на борту рейса Сочи — Москва. Как сообщила представитель ведомства Елена Марковская, конфликт между мужчинами вспыхнул сразу после посадки в столичном аэропорту Домодедово.

— 24 мая примерно в 17:15 после посадки в столичном аэропорту Домодедово воздушного судна, прибывшего из Сочи, между двумя пассажирами рейса 2001 и 1986 года рождения произошёл словесный конфликт, переросший в драку. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство на борту воздушного судна", — рассказала ТАСС Марковская.

Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, он попросил доложить ему о результатах следствия. Сотрудники ведомства уже опросили всех свидетелей драки, командира воздушного судна и бортпроводников рейса. Также следователи получили предварительные акты медосвидетельствования участников драки. Кроме того, следствие направило запрос в авиакомпанию о причинённом ущербе.