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Стал известен окончательный график сдачи ЕГЭ в 2020 году

Самый массовый из экзаменов — по русскому языку — планируется провести за два дня.

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Фото © ТАСС / Красноухов Сергей

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена в России начнётся 3 июля 2020 года. Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, в этот день выпускники пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

Графика © LIFE

6 и 7 июля пройдёт самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, — рассказали в пресс-службе.

13 июля состоится госэкзамен по истории и физике, 16 июля выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. В заключение состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Её планируется провести в два дня — 22 и 23 июля.

Ранее сегодня министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с учётом эпидемиологической ситуации в стране пробный единый государственный экзамен проведут 29 и 30 июня.

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