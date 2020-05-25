Стал известен окончательный график сдачи ЕГЭ в 2020 году

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена в России начнётся 3 июля 2020 года. Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, в этот день выпускники пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

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— 6 и 7 июля пройдёт самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, — рассказали в пресс-службе.

13 июля состоится госэкзамен по истории и физике, 16 июля выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. В заключение состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Её планируется провести в два дня — 22 и 23 июля.