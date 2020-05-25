Лещенко прокомментировал слова Пригожина о "чудовищном" положении звёзд

Народный артист России Лев Лещенко ответил на скандальное заявление музыкального продюсера Иосифа Пригожина о том, что даже самые популярные артисты находятся в "чудовищном" положении из-за коронавируса. Певец отметил, что проблемы с финансами скорее испытывают молодые артисты.

— Я думаю, что музыканты, особенно молодые, — такая же часть народа, они находятся в сложной ситуации. Иосифу не стоило говорить про "первую десятку" артистов — мы всё-таки в более благополучном положении находимся, — отметил Лещенко в интервью "Газете.ру".

Артист призвал не обострять и без того сложную ситуацию конфликтами, а обсуждать имеющиеся проблемы и искать пути их решения.

Накануне из-за заявления Пригожина перепалку с ним устроил музыкант и с недавнего времени политический деятель Сергей Шнуров. А, в свою очередь, дрессировщик Эдгард Запашный высказался в поддержку продюсера, заявив, что Пригожина неправильно поняли.