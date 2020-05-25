Производители масок в Ленобласти с помощью нацпроектов увеличили производство на 15%

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Отечественные производители готовятся к увеличению спроса на маски после снятия ограничений в российских регионах. Уже сейчас, по данным сайта "Стопкоронавирус.рф", защитные средства используют около 90% жителей страны. Эксперты Федерального центра компетенций оказывают адресную помощь предприятиям в регионах, чтобы нарастить выпуск масок и респираторов, необходимых для борьбы с коронавирусом.

— У нас есть рабочая группа, восемь человек. Они выделены от основной своей деятельности примерно на 30–40%. С рабочей группой мы первым делом выходим в цех и проводим картирование процессов, определяем проблемы, которые мы видим, и дальше уже совместно в нашей проектной комнате мы создаём карту потока текущего состояния, — рассказал Лайфу старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Владимир Михайлов.

По его словам, национальный проект направлен на повышение производительности труда и поддержку занятости населения. К каждой проблеме производства специалисты применяют системный подход. Такой способ решили применить на предприятии "Респираторный комплекс" в Ленинградской области, благодаря чему удалось увеличить объёмы производства на 15%.

— В связи с ситуацией мы увеличили объёмы выпуска. Данное производство было рассчитано на выпуск 2,5 миллиона респираторов в месяц. На данный момент мы более чем на 15% увеличили объёмы выпуска, — рассказал директор по производству компании Александр Астахов.