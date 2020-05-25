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Почти до нуля упали поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа"

По этому маршруту голубое топливо поставляется в Польшу и Германию.

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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Сегодня поставки природного газа по трубопроводу "Ямал — Европа" упали почти до нуля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные операторов европейских газопроводов.

Так, компания Gascade сообщила о падении в 105 объёмов прокачки топлива на польско-германской границе по сравнению с объёмом заявки.

Отметим, что 17 мая истёк срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России. Теперь поставки ведутся на основании аукционов. В пятницу и субботу там были небольшие объёмы продаж. А накануне вообще не было зарезервировано никаких мощностей.

Ранее сегодня эксперт отмечал, что потребление топлива в Европе снижается и это может быть проблемой для России. Однако в минусовые значения стоимость топлива уйти не может.

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