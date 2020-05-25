Число погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 76 за сутки

В Москве за сутки умерло 76 пациентов с CoViD-19, такие данные сообщает оперативный штаб.

— Скончалось 76 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — уточняется в заявлении.

Общее число летальных исходов в столице составило 2110 человек. Москвичам напомнили о необходимости соблюдать самоизоляцию вне зависимости от возраста до 31 мая 2020 года.