Число погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 76 за сутки

В Москве за сутки умерло 76 пациентов с CoViD-19, такие данные сообщает оперативный штаб.
— Скончалось 76 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — уточняется в заявлении.
Общее число летальных исходов в столице составило 2110 человек. Москвичам напомнили о необходимости соблюдать самоизоляцию вне зависимости от возраста до 31 мая 2020 года.
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По последним данным, в настоящий момент в России выявлено 353 427 случаев инфицирования. Ранее сообщалось, что треть пациентов с коронавирусом уже выздоровели.