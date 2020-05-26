С китайским приветом. Зачем Лукашенко измеряет расстояние до Москвы ракетами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество стран в ракетостроении. Сообщается, что проблемой стала постепенная локализация производства в Белоруссии поставляемого Китаем вооружения, это не было предусмотрено договором.

— Китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости, — прокомментировал ситуацию председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко.

— Давайте тогда или на моём уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой, — ответил Александр Лукашенко.

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Белорусский политолог Алексей Дзермант говорит, что последние пять лет сотрудничество Белоруссии и КНР развивается очень бурно, притом во многих отраслях, а не только в области ВПК.

— Китай считает торговлю с Белоруссией взаимовыгодной. Впрочем, у нас много различных секторов, это и ракетная программа, и космическая. Про ракетную всё известно — это система "Полонез", которая способна поражать цели на расстоянии до 200 километров. Также у нас есть серьёзные разработки в области спутников, например, мы достраиваем свою орбитальную группировку в рамках Евразийского союза. Кроме того, у нас развивается индустриальный парк "Великий Камень", общий объём финансирования которого должен достигать 20 миллиардов долларов. Ну и, разумеется, кредиты. Китай даёт Белоруссии кредитные деньги под конкретные проекты — прежде всего инфраструктурные, например, новые минские гостиницы построены на китайские деньги, — рассказал эксперт.

Публицист Борис Рожин полагает, что, с точки зрения Китая, Белоруссия — лишь один из партнёров в Восточной Европе, пусть и с поправкой на её значимость в рамках программы стратегии "Один пояс — один путь".

— Лукашенко ищет пространство для манёвра. Находясь между Россией и Евросоюзом, он пытается как-то лавировать между ними. Сегодняшний крен в сторону Китая — это во многом инициатива самого Лукашенко, он тем самым показывает, что у него есть и другие варианты развития. В свою очередь, Китай в целом заходит в Восточную Европу, в том числе, кстати, и на Украину, так что проблемой, если так можно сказать, является его огромность, но не стремление Китая как-то испортить жизнь России на западных рубежах, — говорит Рожин.

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Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что главной проблемой является нежелание Александра Лукашенко переходить к более тесному объединению с Россией, из-за которого он и пытается искать другие варианты.

— Очень странно Белоруссия сотрудничает с Китаем. С одной стороны, они хотят иметь ракетную технику, с другой — всё, что у них есть, это Минский завод колёсной техники, который производит шасси, они стоят на 90% всей нашей тяжёлой ракетной техники. Но создать ракету у них возможности нет. Нет надлежащей науки, нет кадров, нет технологий, даже негде испытывать. В итоге пошли на хитрость, купили у Китая партию ракет А-200, но они летают всего до 200 километров, а нужно больше. Стали постепенно производство локализовывать, тут своё поставят, там. Китайцы это увидели и заявили, что так не договаривались. Начался скандал. Посмотрим, как Александр Григорьевич его погасит, он-то считает себя большим переговорщиком, — заявил Суздальцев.

Эксперт отметил, что самой главной проблемой для России является туманность тех целей, которые пытается достичь Белоруссия в производстве своего ракетного оружия.

— Сегодня мы фактически содержим белорусский ВПК, львиная доля заказов приходится на армию России, однако белорусская сторона обижается на то, что мы им не передаём технологии производства, в том числе и ракет. Стоит отметить, что подобные прецеденты были, но тут же наши технологии всплывали то на Украине, то в КНР. Получив их бесплатно, они начинают их перепродавать. Передача технологий, которые стоят миллиарды долларов и сотни наукочасов, третьим странам, конечно, настораживает. И это при том, что Лукашенко очень хочет создать такую белорусскую ракету, которая будет летать до 500 километров. Зачем им такая? Они под нашим ядерным зонтиком! Да и с запада они прикрыты "Искандерами", стоящими в Калининградской области. Как говорят некоторые белорусские политики, ракета в 500 километров долетит до Москвы. Очень интересно, зачем нам нужен союзник, который расстояние измеряет такими вот величинами, — подчеркнул эксперт.