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С китайским приветом. Зачем Лукашенко измеряет расстояние до Москвы ракетами

Эксперты считают, что, пытаясь заменить интеграцию с Россией сотрудничеством с Китаем, Александр Лукашенко может лишиться поддержки Москвы.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / Sergei Gapon / POOL © Shutterstock

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество стран в ракетостроении. Сообщается, что проблемой стала постепенная локализация производства в Белоруссии поставляемого Китаем вооружения, это не было предусмотрено договором.

Китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости, — прокомментировал ситуацию председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко.

Давайте тогда или на моём уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой, — ответил Александр Лукашенко.

Фото © ТАСС / Иванов Артём

Белорусский политолог Алексей Дзермант говорит, что последние пять лет сотрудничество Белоруссии и КНР развивается очень бурно, притом во многих отраслях, а не только в области ВПК.

Китай считает торговлю с Белоруссией взаимовыгодной. Впрочем, у нас много различных секторов, это и ракетная программа, и космическая. Про ракетную всё известно — это система "Полонез", которая способна поражать цели на расстоянии до 200 километров. Также у нас есть серьёзные разработки в области спутников, например, мы достраиваем свою орбитальную группировку в рамках Евразийского союза. Кроме того, у нас развивается индустриальный парк "Великий Камень", общий объём финансирования которого должен достигать 20 миллиардов долларов. Ну и, разумеется, кредиты. Китай даёт Белоруссии кредитные деньги под конкретные проекты прежде всего инфраструктурные, например, новые минские гостиницы построены на китайские деньги, — рассказал эксперт.

Публицист Борис Рожин полагает, что, с точки зрения Китая, Белоруссия — лишь один из партнёров в Восточной Европе, пусть и с поправкой на её значимость в рамках программы стратегии "Один пояс — один путь".

Лукашенко ищет пространство для манёвра. Находясь между Россией и Евросоюзом, он пытается как-то лавировать между ними. Сегодняшний крен в сторону Китая — это во многом инициатива самого Лукашенко, он тем самым показывает, что у него есть и другие варианты развития. В свою очередь, Китай в целом заходит в Восточную Европу, в том числе, кстати, и на Украину, так что проблемой, если так можно сказать, является его огромность, но не стремление Китая как-то испортить жизнь России на западных рубежах, — говорит Рожин.

Фото © Shutterstock

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что главной проблемой является нежелание Александра Лукашенко переходить к более тесному объединению с Россией, из-за которого он и пытается искать другие варианты.

Очень странно Белоруссия сотрудничает с Китаем. С одной стороны, они хотят иметь ракетную технику, с другой — всё, что у них есть, это Минский завод колёсной техники, который производит шасси, они стоят на 90% всей нашей тяжёлой ракетной техники. Но создать ракету у них возможности нет. Нет надлежащей науки, нет кадров, нет технологий, даже негде испытывать. В итоге пошли на хитрость, купили у Китая партию ракет А-200, но они летают всего до 200 километров, а нужно больше. Стали постепенно производство локализовывать, тут своё поставят, там. Китайцы это увидели и заявили, что так не договаривались. Начался скандал. Посмотрим, как Александр Григорьевич его погасит, он-то считает себя большим переговорщиком, — заявил Суздальцев.

Эксперт отметил, что самой главной проблемой для России является туманность тех целей, которые пытается достичь Белоруссия в производстве своего ракетного оружия.

Сегодня мы фактически содержим белорусский ВПК, львиная доля заказов приходится на армию России, однако белорусская сторона обижается на то, что мы им не передаём технологии производства, в том числе и ракет. Стоит отметить, что подобные прецеденты были, но тут же наши технологии всплывали то на Украине, то в КНР. Получив их бесплатно, они начинают их перепродавать. Передача технологий, которые стоят миллиарды долларов и сотни наукочасов, третьим странам, конечно, настораживает. И это при том, что Лукашенко очень хочет создать такую белорусскую ракету, которая будет летать до 500 километров. Зачем им такая? Они под нашим ядерным зонтиком! Да и с запада они прикрыты "Искандерами", стоящими в Калининградской области. Как говорят некоторые белорусские политики, ракета в 500 километров долетит до Москвы. Очень интересно, зачем нам нужен союзник, который расстояние измеряет такими вот величинами, — подчеркнул эксперт.

Отметим, что, находясь в статусе главного союзника России, Белоруссия так и не поддержала РФ в ряде важнейших решений. В том числе не признала Крым территорией России, не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а также снабжала ВСУ топливом и запчастями для техники. Кроме того, ополченцы из Белоруссии, прибывшие воевать в Донбасс против украинских нацистов, после возвращения домой рискуют получить уголовное преследование и реальный тюремный срок.

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