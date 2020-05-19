Учёные: Ураганы на Земле будут становиться всё сильнее

Тропические циклоны с годами усиливаются из-за глобальных климатических изменений, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что к такому выводу пришли американские учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Института метеорологических исследований Висконсин-Мадисон. Они сравнили спутниковые снимки, сделанные с 1979 по 2017 год. С помощью инфракрасного метода анализа удалось установить интенсивность запечатлённых на них ураганов.

Выяснилось, что циклоны за последние десятилетия стали заметно сильнее. Исследователи подчеркнули, что это подтверждают сделанные ранее теоретические расчёты изменений в атмосфере из-за глобального потепления. Впрочем, учёные не берутся однозначно утверждать, что всё более разрушительные тайфуны — это последствие выбросов в атмосферу парниковых газов и вообще человеческой деятельности. Они не исключают и версию того, что это естественный процесс.