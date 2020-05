Учёные: Ураганы на Земле будут становиться всё сильнее

Тропические циклоны с годами усиливаются из-за глобальных климатических изменений, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что к такому выводу пришли американские учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Института метеорологических исследований Висконсин-Мадисон. Они сравнили спутниковые снимки, сделанные с 1979 по 2017 год. С помощью инфракрасного метода анализа удалось установить интенсивность запечатлённых на них ураганов.