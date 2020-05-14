Сотни человек устраняют последствия урагана в Чите — видео с коптера

Сотни человек вышли на улицы Читы для устранения последствий мощного урагана, который оставил без крыш десятки зданий, вырвал деревья, оборвал ЛЭП и повредил автомобили. По данным местных властей, штормовой ветер повредил более 70 кровель.

Фото © Администрация городского округа "Город Чита"

— Во дворе дома № 22 в первом микрорайоне работы по устранению последствий сильного ветра в самом разгаре — место оцеплено, искорёженный металл вывозится на грузовике. Рабочие начали латать крышу, — сообщает администрация городского округа.

Фото © Администрации городского округа "Город Чита"

Работы по восстановлению крыши общежития на Красноармейской улице также продолжаются. А обломки кровель жилых домов на улице Лазо уже успели убрать. Там об урагане напоминают только провисшие провода и покосившиеся антенны на крышах.