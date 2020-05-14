Латвийский президент пристыдил отметивших День Победы граждан

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что сомневается в патриотизме граждан своей страны, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 Мая. В республике разгром нацизма официально отмечается по западноевропейскому образцу — 8 мая. Но сотни тысяч жителей страны отмечают День Победы 9 Мая.

— Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя её патриотами, отмечать этот день, — отметил лидер страны.

Он обратился к тем, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, и заявил, что они должны делать это 8 мая и 11 ноября. Вторая дата — день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году. По мнению Левитса, в Латвии, в отличие от Западной Европы, "одна оккупационная власть сменила другую".