Реакция ведущего бесценна. Министр спорта Румынии вышел в прямой эфир без штанов — видео

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and... Just watch the TV host's reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT — Emanuel Roşu (@Emishor) May 24, 2020

Министр спорта Румынии Ионуц Строе попал в курьёзную ситуацию прямо во время эфира. Он давал интервью одному из телеканалов, когда вдруг камера упала и стало видно, что политик надел только рубашку и сидит за столом в одних трусах. Видео опубликовал в "Твиттере" спортивный журналист из Бухареста.

Строе между тем не смутился и с улыбкой продолжил рассказывать зрителям об открытии новых спортивных центров в стране. А вот ведущий на инцидент отреагировал, и многие пользователи соцсетей обратили на это внимание.