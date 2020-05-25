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Реакция ведущего бесценна. Министр спорта Румынии вышел в прямой эфир без штанов — видео

Политик между тем невозмутимо продолжил беседу.

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Министр спорта Румынии Ионуц Строе попал в курьёзную ситуацию прямо во время эфира. Он давал интервью одному из телеканалов, когда вдруг камера упала и стало видно, что политик надел только рубашку и сидит за столом в одних трусах. Видео опубликовал в "Твиттере" спортивный журналист из Бухареста.

Строе между тем не смутился и с улыбкой продолжил рассказывать зрителям об открытии новых спортивных центров в стране. А вот ведущий на инцидент отреагировал, и многие пользователи соцсетей обратили на это внимание.

Ранее Лайф рассказывал о том, как ведущий прогноза погоды вынужден работать из дома, где каждый прямой эфир прерывает его кот.

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