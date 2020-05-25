СМИ: На Украине начали расследование о прослушке в кабинете Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту незаконной установки прослушивающих устройств в кабинете экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает издание " Украинская правда " со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По мнению ведомства, скандальная запись переговоров бывшего лидера с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри была получена при помощи жучков. К публикации издание приложило фото выписки из Единого реестра досудебных расследований.

Напомним, 19 мая депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров Порошенко с Байденом и Керри. Переговоры состоялись в 2015 году. Речь идёт о перестановках в руководстве страны в обмен на финансовую помощь США, в частности об увольнении генпрокурора Виктора Шокина. Генпрокуратура Украины возбудила против экс-президента дело о госизмене, а нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский пригрозил приговорами и "приключениями".