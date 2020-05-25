СМИ: На Украине начали расследование о прослушке в кабинете Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту незаконной установки прослушивающих устройств в кабинете экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По мнению ведомства, скандальная запись переговоров бывшего лидера с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри была получена при помощи жучков. К публикации издание приложило фото выписки из Единого реестра досудебных расследований.
Согласно документу, незаконное использование технических средств для получения информации могло причинить вред государственным интересам страны.
Напомним, 19 мая депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров Порошенко с Байденом и Керри. Переговоры состоялись в 2015 году. Речь идёт о перестановках в руководстве страны в обмен на финансовую помощь США, в частности об увольнении генпрокурора Виктора Шокина. Генпрокуратура Украины возбудила против экс-президента дело о госизмене, а нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский пригрозил приговорами и "приключениями".