Украина планирует "выбить" Россию из космических программ США

Глава Космического агентства Украины Владимир Усов сообщил, что страна может прервать сотрудничество России и США в космических проектах, однако для этого ей необходимо наладить производство ракетных двигателей.

И Киев, и Вашингтон сейчас не производят двигатели первой ступени, поэтому зависят от Москвы в ракетостроении. Усов считает, что у Незалежной есть все шансы потеснить соседа. По его словам, для реализации намеченного плана необходимо около 30–40 миллионов долларов.

— Мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл и мы перестанем зависеть от России, — приводит его слова издание "Левый берег".

Он отметил, что Украина уже обратилась к США с "более выгодным предложением", однако не уточнил, с каким именно. По его словам, сейчас Вашингтон использует российские двигатели на ракете-носителе Atlas ULA и ракете среднего класса Antares, однако ищет им альтернативу.