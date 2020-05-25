Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после перенесённого CoViD-19

Выздоровевший от коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал на брифинге, что после болезни у него ухудшилось зрение, встречу транслировал телеканал Sky News .

— Мне приходится носить очки впервые за много лет, — пожаловался политик.

Джонсон убеждён, что ухудшение зрения может быть связано с коронавирусной инфекцией. Кстати, очки британский премьер носил и раньше. В 2014–2018 годах Джонсон довольно часто появлялся с ними в кадре.