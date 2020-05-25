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Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после перенесённого CoViD-19

Политик признался, что теперь вынужден носить очки.

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Выздоровевший от коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал на брифинге, что после болезни у него ухудшилось зрение, встречу транслировал телеканал Sky News.

Мне приходится носить очки впервые за много лет, пожаловался политик.

Джонсон убеждён, что ухудшение зрения может быть связано с коронавирусной инфекцией. Кстати, очки британский премьер носил и раньше. В 2014–2018 годах Джонсон довольно часто появлялся с ними в кадре.

Напомним, премьера госпитализировали 5 апреля. На тот момент он уже десять дней болел коронавирусной пневмонией, но симптомы не отступали. Джонсона даже пришлось положить в палату интенсивной терапии из-за резкого ухудшения состояния. 12 апреля он был выписан из больницы после недели лечения от коронавирусной инфекции. На следующий день после выписки представитель премьер-министра сообщил, что повторный анализ не выявил заражения. 26 апреля переболевший глава кабмина вернулся на Даунинг-стрит и приступил к работе.

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