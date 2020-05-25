Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после перенесённого CoViD-19

Выздоровевший от коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал на брифинге, что после болезни у него ухудшилось зрение, встречу транслировал телеканал Sky News.
— Мне приходится носить очки впервые за много лет, — пожаловался политик.
Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is "having to wear spectacles for the first time in years."— SkyNews (@SkyNews) May 25, 2020
The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.
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Джонсон убеждён, что ухудшение зрения может быть связано с коронавирусной инфекцией. Кстати, очки британский премьер носил и раньше. В 2014–2018 годах Джонсон довольно часто появлялся с ними в кадре.
Напомним, премьера госпитализировали 5 апреля. На тот момент он уже десять дней болел коронавирусной пневмонией, но симптомы не отступали. Джонсона даже пришлось положить в палату интенсивной терапии из-за резкого ухудшения состояния. 12 апреля он был выписан из больницы после недели лечения от коронавирусной инфекции. На следующий день после выписки представитель премьер-министра сообщил, что повторный анализ не выявил заражения. 26 апреля переболевший глава кабмина вернулся на Даунинг-стрит и приступил к работе.