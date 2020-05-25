Пистолет и брошенные вещи. Лайф публикует видео из квартиры, где убили 22-летнюю кубинку

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое в квартире на Кастанаевской улице в Москве, куда перед смертью приехала 22-летняя гражданка Кубы.

Напомним, тело 22-летней кубинки нашли на западе Москвы в ночь на 25 мая. Как выяснилось позже, погибшая пропала несколько дней назад, а за её жизнь требовали выкуп в 30 тысяч рублей. Злоумышленники вели переписку с её подругой, присылая ей фотографии голой связанной пленницы. Очевидцы рассказали Лайфу о возможном похитителе девушки.