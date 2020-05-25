"Слушай, мы все кубинцы. У нас нет денег". За что в Москве могли убить гражданку Кубы

Тело было найдено на улице Кастанаевской. За расследование уже взялись правоохранительные органы.

Как выяснил Лайф, погибшую девушку звали Лоурен Моралес Фернандес. Всё указывает на то, что девушка с Острова свободы занималась в Москве древнейшей из профессий.

Присылали СМС с угрозами

22 мая она не вернулась домой. В это время подруга кубинки стала получать на свой телефон странные СМС. Якобы Лоурен находится в Химках и просит перечислить 30 тысяч рублей. Потом стали присылать обнажённые снимки кубинки с угрозами: не будет денег — тело порежут на части.

Лоурен. Справа фото девушки с мешком на голове, присланное на телефон её подруги Фото © LIFE SHOT

Переписка велась на испанском. Из неё можно составить некоторое представление о мотивах преступления и адекватности вымогателя — Лайф перевёл испанские слова на более-менее понятный диалог на русском.

Вымогатель: Привет. Нет денег. Я не вижу денег. А марихуана, которую вы курите, стоит денег.

Подруга Лоурен: Как она? Родственники отправили деньги.

В: Не лги. Никто ещё не перевёл денег.

П: Я хочу поговорить по видеосвязи и затем пошлю деньги.

В: Сначала деньги. Потом видеозвонок. 30 000 рублей.

П: Нет. Если тебе нужны деньги, то дай мне увидеть её, и я пришлю.

В: Сколько?

П: 1000.

В: Долларов?

П: Нет, рублей. У нас не так много денег.

В: Не смеши меня.

П: Слушай, мы все кубинцы. У нас нет денег.

В: Ты врёшь.

П: Я пойду в банк и положу деньги.

В: Сколько?

П: 10 000.

В: 30 000.

П: Когда я увижу, что с ней всё хорошо и она в такси, тогда остальные 20 000.

В: Ок, даю тебе полчаса.

П: Я не верю, что она жива. Скинь голосовое. Я позвоню в полицию. Мы пойдём в полицию, и я дам им адрес, который прислали.

В: Ещё немного, и я отправлю её тебе по кусочкам. Тик-так, тик-так.

П: Фото — и отправлю.

В: Я знаю некоторые адреса в Москве. Я могу отправить туда ухо и палец.

П: Нет, не делай ей больно.

В: Тик-так. Я также возьму двух докторов с небольшой командой. Мы посмотрим её органы. На них будет спрос. Хочешь, я и тебе покажу?

П: Нет. Зачем ты это делаешь? Какой вред она тебе причинила?

В: Деньги. Всё кончено. Она мертва. Хочешь увидеть её?