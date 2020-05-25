"Слушай, мы все кубинцы. У нас нет денег". За что в Москве могли убить гражданку Кубы

Тело было найдено на улице Кастанаевской. За расследование уже взялись правоохранительные органы.
Как выяснил Лайф, погибшую девушку звали Лоурен Моралес Фернандес. Всё указывает на то, что девушка с Острова свободы занималась в Москве древнейшей из профессий.
Присылали СМС с угрозами
22 мая она не вернулась домой. В это время подруга кубинки стала получать на свой телефон странные СМС. Якобы Лоурен находится в Химках и просит перечислить 30 тысяч рублей. Потом стали присылать обнажённые снимки кубинки с угрозами: не будет денег — тело порежут на части.
Лоурен. Справа фото девушки с мешком на голове, присланное на телефон её подруги Фото © LIFE SHOT
Переписка велась на испанском. Из неё можно составить некоторое представление о мотивах преступления и адекватности вымогателя — Лайф перевёл испанские слова на более-менее понятный диалог на русском.
Вымогатель: Привет. Нет денег. Я не вижу денег. А марихуана, которую вы курите, стоит денег.
Подруга Лоурен: Как она? Родственники отправили деньги.
В: Не лги. Никто ещё не перевёл денег.
П: Я хочу поговорить по видеосвязи и затем пошлю деньги.
В: Сначала деньги. Потом видеозвонок. 30 000 рублей.
П: Нет. Если тебе нужны деньги, то дай мне увидеть её, и я пришлю.
В: Сколько?
П: 1000.
В: Долларов?
П: Нет, рублей. У нас не так много денег.
В: Не смеши меня.
П: Слушай, мы все кубинцы. У нас нет денег.
В: Ты врёшь.
П: Я пойду в банк и положу деньги.
В: Сколько?
П: 10 000.
В: 30 000.
П: Когда я увижу, что с ней всё хорошо и она в такси, тогда остальные 20 000.
В: Ок, даю тебе полчаса.
П: Я не верю, что она жива. Скинь голосовое. Я позвоню в полицию. Мы пойдём в полицию, и я дам им адрес, который прислали.
В: Ещё немного, и я отправлю её тебе по кусочкам. Тик-так, тик-так.
П: Фото — и отправлю.
В: Я знаю некоторые адреса в Москве. Я могу отправить туда ухо и палец.
П: Нет, не делай ей больно.
В: Тик-так. Я также возьму двух докторов с небольшой командой. Мы посмотрим её органы. На них будет спрос. Хочешь, я и тебе покажу?
П: Нет. Зачем ты это делаешь? Какой вред она тебе причинила?
В: Деньги. Всё кончено. Она мертва. Хочешь увидеть её?
Только после этого подруга похищенной кубинки сообщила в полицию о происходящем.
Девушку могли задушить
Тело Лоурен обнаружили ночью 22 мая возле мусорного контейнера на Кастанаевской улице в столице. По некоторым данным, девушка могла погибнуть от удушения. При себе у погибшей был паспорт. Это и позволило быстро установить её личность. Как рассказали Лайфу очевидцы событий на западе Москвы, когда тело девушки нашли, улицу перекрыли. Ночью за трупом приехал катафалк.
© LIFE SHOT
Подозреваемый в убийстве мог употреблять наркотики
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Силовики уже задержали предполагаемого убийцу. Очевидцы, присутствовавшие при задержании подозреваемого в убийстве гражданки Кубы, рассказали Лайфу, что задержанный, вероятно, находился в наркотическом опьянении.
Задержанный мужчина жил в доме неподалёку от места, где нашли труп девушки. Полицейские провели у подозреваемого обыск.
Обыск в квартире подозреваемого © LIFE SHOT
"Он сидел в непонятном состоянии, скорее всего, в наркотическом [опьянении]", — описал один из очевидцев сцену обыска и состояние подозреваемого.
О кубинской мафии говорить рано...
Кубинцы в Москве, как и представители африканских или азиатских стран, традиционно живут в замкнутых сообществах. У них, например, есть собственные кафе и увеселительные заведения, есть и собственные криминальные группировки, которые зачастую и контролируют жизнь такого национального сообщества. Связано ли жестокое убийство кубинской девушки с какими-то подобными структурами или она стала жертвой неадекватного земляка-одиночки, выяснит следствие.