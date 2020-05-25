Учёные вычислили возможное местоположение Эдемского сада на Земле

Учёные Колорадского университета вычислили место, где мог находиться библейский райский сад под названием Эдем. Об этом пишет журнал Quaternary Science Reviews.
По мнению специалистов, это может быть мыс Пиннакл-Пойнт на Палео-Агульской равнине у берегов ЮАР. Ныне она находится под водой, но раньше на этом месте могли обитать люди. Причём они могли проживать здесь 170 тысяч лет назад, во времена ледникового периода.
На помощь исследователям пришли маршруты миграции антилоп, которые учёные отследили, сверля зубы древних животных и изучая изотопы углерода и кислорода в зубной эмали. Учёные предположили, что антилопы мигрировали по равнине на восток и на запад, а местное население и хищники охотились на травоядных. Поскольку регион был наполнен ресурсами, у людей не было необходимости переезжать с этого места.