Последнее письмо убитого британского солдата дошло до его брата спустя 80 лет. Об этом сообщает издание Mirror.

Рядовой Гарри Коул, которому тогда было 30 лет, написал своей матери Розе 26 мая 1940 года, предсказывая, что немецкие войска скоро будут "в бегах" и "вернутся в Германию в два раза быстрее". Он также попросил семью не беспокоиться о нём. Солдат был застрелен через три дня после отправки послания.

Письмо потерялось, поскольку британские войска были эвакуированы во время наступления фашистов. Выяснилось, что послание долго хранил на чердаке немецкий офицер, который нашёл бумагу вместе с другими документами. Позже письмо вместе с другими посланиями отправили в совет графства Саффолк, где его определили в архив.

Оно могло так и не дойти до адресата, но архивариус Хайди Хьюз заметила, что письмо, подписанное фамилией Коул, было адресовано одной из семей, проживающей в её родной деревне.

Она поняла, что знает односельчанина Клемми Коула, которому сейчас 87 лет. Пожилой мужчина подтвердил, что Гарри, один из семи сыновей, был его братом.

— Было таким шоком получить письмо Гарри. Я был тронут, прочитав его слова. Моя мама рассказывала, что вдруг увидела его лицо у окна своей спальни. Она всегда думала, что это был дух сына, посещавший дом в день, когда его убили, — поделился Клемми Коул.