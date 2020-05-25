СМИ: Ибрагимович получил серьёзную травму на тренировке

Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович получил травму икроножной мышцы и ахиллова сухожилия, сообщает Sky Sport Italia.
Сроки восстановления игрока определит МРТ, однако сразу несколько авторитетных источников уточняют, что нынешний сезон для 38-летнего форварда завершён.
Повреждение швед заработал на первой же тренировке после выхода "россонери" из карантина, травмировавшись в двустороннем поединке.
Если же у игрока подтвердится разрыв сухожилия, ему потребуется операция, восстановление после которой занимает минимум полгода. При этом за последние три года швед получил уже четвёртую серьёзную травму, что также может помешать ему выйти на прежний уровень.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" выкупил "русского Ибрагимовича" у "Крыльев Советов".