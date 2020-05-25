Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем

Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом сообщает The New York Times.
Для компании это первая подобная картина. Хронометраж мультика составляет девять минут, посмотреть его можно на стриминговом сервисе Disney+. Режиссёром выступил Стивен Клэй Хантер, ранее работавший над картинами "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И".
Главным героем короткометражки является парень Грег. Он планирует переехать в крупный город со своим возлюбленным, но не знает, как признаться родителям в том, что питает нежные чувства к представителю своего пола.