Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем

Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом сообщает The New York Times.

Для компании это первая подобная картина. Хронометраж мультика составляет девять минут, посмотреть его можно на стриминговом сервисе Disney+. Режиссёром выступил Стивен Клэй Хантер, ранее работавший над картинами "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И".