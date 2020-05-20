Це ж бандит. Главные преступления, в которых обвиняют экс-президента Украины Петра Порошенко

Госизмена

Уголовное дело против Порошенко уже возбуждено, заявляет "Украинская правда". Поводом стала запись разговоров, на которой есть голоса, удивительным образом похожие на голоса Петра Порошенко, Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри. Переговоры опубликовал 19 мая депутат Верховной рады Андрей Деркач. Эта запись якобы сделана в 2015–2016 годах, когда все трое занимали государственные посты.

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В разговоре Джо Байден и Джон Керри требуют у Порошенко снять с поста генерального прокурора Виктора Шокина. Шокин расследовал нарушения в деятельности нефтегазовой компании Burisma. В этой компании совсем случайно работал сын Байдена. В итоге Порошенко меняет Шокина на своего человека — Юрия Луценко, по сути, действуя под давлением иностранного государства.

Коррупция

Кроме прочего, Байден и Керри намекают, что Порошенко стоило бы сменить правительство премьера Яценюка на премьера Гройсмана. В разговоре с Порошенко Байден недвусмысленно упоминает один миллиард долларов. Столько денег — якобы для Украины — он обещает передать, если вопрос с генпрокурором и правительством решится. Вполне возможно, что такая финансовая мотивация будет расценена как коррупция. Вряд ли Пётр Порошенко очень захотел денег исключительно для страны, а не для себя лично.

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Воровство военных денег

Одно из преступлений, в котором могут обвинить Порошенко, — это отмывание через офшор "армейских денег". Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины времён Виктора Януковича Андрей Портнов в прошлом году подал заявление в Государственное бюро расследований Украины. В местной прессе неоднократно появлялись предположения, что фирмы, связанные с президентом, могли поставлять для украинских солдат на юго-востоке страны припасы и обмундирование и наживаться на этом.

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Кроме того, Порошенко подозревали и в торговле оружием в ходе конфликта. Игорь Гладковский, сын замсекретаря Совбеза Украины, мог поставлять военным оружие по ценам, завышенным в два-четыре раза. Его отца связывают с семьёй Порошенко бизнес-интересы.

Давление на суд и злоупотребление властью

В 2015 году Генпрокуратура Украины арестовала активы фирмы "Нефтегаздобыча". Эта компания принадлежит украинскому олигарху Ренату Ахметову. Как заявлял экс-глава Киевского апелляционного суда Антон Чернушенко, это мог быть рейдерский захват. Якобы после него Порошенко получил 130 миллионов долларов отступных. В ту же копилку можно положить и дело о национализации некогда крупнейшего украинского "Приватбанка".

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