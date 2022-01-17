Возвращение Порошенко на Украину может стать сигналом к мятежу или новой войне в Донбассе Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Порошенко может стать "детонатором" военных действий в конфликте с Донбассом. 17 января, 11:40 Фото © ТАСС / Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire

Экс-президент Украины Порошенко, как и обещал, вернулся в Незалежную, где его обвиняют в госизмене. Своё возвращение он анонсировал заранее, в аэропорту его встречала толпа сторонников. Ничего не напоминает? Такое ощущение, что на Западе никто не заморачивается с тем, чтобы даже если не переписать сценарий, то хоть немного изменить его, — и так сойдёт.

Впрочем, вопреки ожиданиям, он не был сразу же взят под стражу — по словам Порошенко, его пришли поддержать 15 тысяч человек, и власти, испугавшись такого количества людей, не стали его задерживать. Хотя это только начало истории — Порошенко предстоит явиться в суд, если он этого не сделает, его обязаны будут доставить принудительно. Шоу только начинается.

Зачем Порошенко вернулся на Украину, где против него расследуется уголовное дело и он может с высокой долей вероятности отправиться за решётку? Или его вернули?

Традиция содержания в стране за решёткой популярных оппозиционных политиков ненова — она начиналась на той же Украине ещё с Юлии Тимошенко. Она, правда, никуда не уезжала и никуда не возвращалась, но в какой-то момент на Западе увидели, что это может быть очень хорошим инструментом оказания давления на президента Януковича. "Юле — волю!" — стало тогда главным рефреном диалога Запада с Киевом.

А уже потом появилась "фишка" с возвращением опального политика из эмиграции с приземлением сразу в тюрьму.

Принцип работы схемы прост: эмигрант заранее всем объявляет, что вернётся, что не боится уголовного преследования, ибо готов пострадать за правду, выжидает паузу, в ходе которой правоохранительные органы официально напоминают, что против него возбуждено дело (или есть действующий приговор суда), чтобы ни у кого не возникало сомнений, что "герой" действительно осознаёт, что идёт "на эшафот". После этого он возвращается и сразу оказывается за решёткой. Всё, ловушка захлопнулась, и власти страны в неё угодили.

Суть ловушки в том, что у властей есть лишь две альтернативы: посадить преступника или оставить на свободе. Если сделать первое, это значит нарваться на критику Запада, санкции и волнения собственной оппозиции, которая сразу объединяется вокруг "мученика за правду". Не посадить — показать свою слабость и даже страх перед оппонентом, который быстро начнёт сплачивать противников власти вокруг себя. Куда ни кинь — всюду клин.

Возможно, самым простым выходом из ситуации было бы не создавать её — не играть по навязываемым правилам и изначально не начинать преследование политика, которого американцы используют в качестве тарана против его государственности. В случае с Навальным и Саакашвили это было невозможно, так как оба персонажа имели сроки изначально — задолго до операции "возвращения" и пересматривать решение суда было бы свидетельством полной капитуляции.

А вот Зеленский вполне мог обойтись без перехода линии невозврата — возбуждения дела против Порошенко. Бывший президент Украины, напомню, с момента потери власти проходил фигурантом нескольких уголовных дел. И это было логично: Зеленский же ещё в ходе предвыборной кампании обещал его посадить — это было то, чего ждало от него большинство населения Украины, отчасти благодаря этому обещанию он выиграл выборы.

Но дальше началось нечто труднообъяснимое: Порошенко, в вине которого в целом ряде преступлений мало кто сомневался, отправился не за решётку, а в кресло депутата Верховной рады. Да, повторю, появилось сразу несколько расследований, где упоминалась его фамилия, однако ни в одном из них он не фигурировал в качестве главного подозреваемого.

В сущности, мы ничего не знаем об этих делах (а их около 20!). Адвокаты экс-президента жаловались, что сами обладают "неполной и неточной информацией", а бывший генпрокурор Руслан Рябошапка после отставки заявил, что 16–17 дел, с которыми он был знаком, не имеют юридической перспективы.

Что это было? Отложенное преследование, которое можно было перевести в "спящий режим" и задействовать, когда это понадобится Зеленскому? Дамоклов меч над головой главного политического оппонента?

Но всё изменило "угольное дело". Напомню, согласно ему Порошенко обвиняют ни много ни мало — в госизмене, и тут он уже главный фигурант.

Согласно этому делу, которое было возбуждено в декабре прошлого года, Порошенко организовывал "незаконные поставки угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под видом африканского".

Обвинение немного странное: во-первых, потому, что Зеленский сам занимается ровно тем же — схема обогащения на изменении маркировки угля переходит в наследство от одного президента к другому, да и покупка реально африканского или американского угля разорила бы казну. Непонятно, почему Зеленский выбрал в качестве главной претензии Порошенко то, за что его можно привлечь самого. У Порошенко, полагаю, других "грехов" вагон и маленькая тележка.

Возможно, Зеленский решил, что это дело будет особенно громким и поможет получить симпатии "патриотов", недовольных торговлей с Донбассом и Россией. И тут он совершил первую ошибку.

Вторая же ошибка заключается в том, что если раньше Порошенко был просто фигурантом, то теперь он главный обвиняемый, причём по серьёзнейшей статье. А это значит, что Рубикон перейдён и отыграть назад не получится. Порошенко придётся "закрывать" — если оставить его на свободе, это будет сильнейший удар по имиджу Зеленского. Реализованная угроза перестаёт работать, использовать перспективу посадить Порошенко в любой момент для давления на него и для успокоения избирателей уже не получится.

А это значит, что Зеленский пускает к себе домой Троянского коня, собственными руками закладывает бомбу с часовым механизмом под свою власть. Причём когда именно рванёт эта бомба, он не знает. Скорее всего, не знают этого и те, кто направил эту "бомбу" на Украину. Как в случае с Грузией, это может быть долгоиграющая пластинка — Саакашвили в тюрьме в целом гораздо эффективней Саакашвили на свободе — он и оппозицию консолидирует, и Западу даёт рычаг давления на Тбилиси.

Впрочем, "бомбу" могут попытаться рвануть и сразу. Грузинские следователи выяснили, что Саакашвили рассчитывал поднять своих сторонников на бунт, неслучайно же он решил вернуться аккурат к выборам, которые часто используются в качестве "детонаторов" "цветных революций".

На Украине не ожидается выборов, но и спокойной назвать обстановку тоже нельзя. Рейтинг Зеленского продолжает падение. Президент-марионетка, коим его многие считали, начал показывать характер, что не нравится как многим олигархам, с которыми он развязал войну, так и американским элитам. За короткий срок Зеленский умудрился настроить против себя буквально всех. При таких раскладах до конца своего срока он может не удержаться, если олигархи договорятся с американцами о его замене на более устраивающую всех фигуру.

Время для такой замены вполне подходящее: в стране энергетический кризис, в любой момент могут вспыхнуть "газовые бунты", как в Казахстане. Добавьте к этому рост напряжённости на фронте. Зеленский может в любой момент решить, что война будет выходом из положения.

Если сейчас посадить Порошенко, это может стать сигналом к активизации противников Зеленского, которые используют ситуацию для мятежа. Если не посадить Порошенко, возглавить мятеж может он сам. Терять ему нечего. К тому же Порошенко, похоже, всерьёз нацелен на возвращение власти из ослабевающих рук Зеленского.

У президента Украины ситуация, которую можно сравнить с шахматным цейтнотом или даже цугцвангом, когда любой ход ведёт к поражению.

На самом деле, можно было бы не обращать внимания на эти разборки двух клоунов, простите… президентов — один хуже другого, наших там нет в принципе. Проблема в том, что бунт на Украине непременно зажжёт пламя новой войны в Донбассе, игнорировать которое уже не получится.

А может, в этом и есть задумка западных партнёров? Ввергнуть страну в неконтролируемый хаос, разбираться с которым придётся России. Не зря же они несколько месяцев готовили общественность в своих странах к тому, что Россия "вторгнется на Украину".

Авторы Дмитрий Родионов