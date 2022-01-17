Красная линия: Почему Россия может ввести войска на Донбасс Москва демонстрирует Западу и Украине, что в случае реальных провокаций промедлений не будет, танковые и артиллерийские части армии РФ поддержат республики Донбасса. 16 января, 21:40 Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

В крайне сложных переговорах между Россией и НАТО Украина играет особую роль. С одной стороны, это враждебное постсоветское государство, не имеющее реальных средств для самостоятельного нанесения ощутимого ущерба России. С другой — бывшая союзная республика может стать плацдармом для ядерного удара, с территории которой время подлёта ракет сократится до нескольких минут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN обозначил, что Россия хочет получить от НАТО гарантии того, что Украина не станет членом военного блока. На сегодняшний момент юридически это сделать невозможно, однако, если Североатлантический альянс откажется от теперешнего принципа приёма новых членов, это станет возможным.

Песков подчеркнул, что в условиях отказа НАТО от предоставления России гарантий безопасности "мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины".

После этого в Кремле уточнили, что Россия не собирается нападать на Украину, а выдвинутые обвинения, согласно которым российской стороной готовится провокация в Донбассе, являются подлогом.

Это сказано и для НАТО, и для Украины, так как последняя несубъектна и большую часть решений принимает несамостоятельно, полагает политолог Александр Роджерс. В данном случае Россия открыто говорит: "Вы никаких преступных приказов не давайте, а вы, если получите, не исполняйте".

— Всё это сказано на тот случай, если Украина попытается провести масштабную провокацию с химическим оружием или массовым обстрелом жилых кварталов. Там огромное количество российских граждан, и, естественно, Россия спокойно смотреть, как их убивают, не будет. По большому счёту это предупреждение — мы мирные люди и не хотим войны, но наш бронепоезд на запасном пути. Кто с мечом к нам придёт — от ракеты... погибнет. Но сказано это аккуратно и двусмысленно, — считает Роджерс.

Отметим, что речь может также идти и о неточности перевода. Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что CNN мог упустить такую деталь: несмотря на то что юридически Россия соглашается с тем, что народные республики Донбасса — это Украина, но фактически относится к ним иначе. В этом разрезе фраза "не собираемся говорить, что не будем размещать на территории Украины" приобретает иной смысл.

— Наш президент прямо сказал, что в случае эскалации попытки решить ситуацию в Донбассе военным путём Россия ответит. Мы же видим, что ту сторону активно накачивают такими средствами вооружения, на которые народным республикам ответить нечем. А это значит, что в случае чего нам придётся вступиться. При этом и нелетальными средствами, так можно создать бесполётную зону, чтобы украинские беспилотники не летали, подключить средства радиоэлектронной борьбы, а ещё мы можем устроить "показательную порку". Например, тем артиллерийским комплексам, которые бьют по кварталам городов, отправить что-нибудь в ответ. Мы сумеем их успокоить, — сказал Леонков.

Однако Россия может направить в Луганскую и Донецкую народные республики и армейское вооружение, а также регулярную армию, считает военный эксперт Константин Сивков.

— Речь идёт о том, что Российская Федерация может разместить наступательные вооружения на территории республик. Прежде всего речь идёт о танках и артиллерии, тут, мне кажется, второго мнения быть не может. Если бы Песков говорил об оставшейся части Украины, то это было бы вторжением, а в данном случае он просто объясняет ситуацию. Поэтому полагаю, что тут вопрос именно в вышеуказанной наземной технике. Ну и, конечно, если это произойдёт, будут вводиться комплексы ПВО, а также средства артиллерийской разведки и прочее. Авиация в этом случае будет действовать с территории России, — подчеркнул эксперт.

Отметим, что информация о возможном размораживании конфликта в Донбассе появлялась в прессе в течение всего 2021 года. Первая горячая фаза планировалась на весну, однако тогда всё утихло после встречи Путина и Байдена. Очередное обострение прогнозируется на начало февраля этого года.

Авторы Никита Юрченко