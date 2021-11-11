У России есть чем ответить, если Украина позволит НАТО ввести войска Для НАТО Украина и её армия — лишь пушечное мясо, поэтому республику продолжают обеспечивать техникой и вооружением и готовить к активным военным действиям против России. 10 ноября, 21:40 Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

После ошеломительного разгрома 2014–2015 годов Украина запустила процесс модернизации армии. Для этого были подключены специалисты из стран НАТО. Украинских военных начали обучать натовские инструкторы. Для этого на территории страны развернули тренировочные центры, которые потенциально могут стать военными базами для контингента стран Североатлантического альянса. Специалисты называют три явных центра — Яворовский полигон под Львовом, морские базы в Николаевской области, в Очакове и порт Южный под Одессой. А также, по разным подсчётам, есть до семи замаскированных учебных центров: полигон в селе Алёшки в Херсонской области, база в селе Малая Любаша в Ровенской области, разведпункт на острове Змеиный и ряд других. Западные аналитики не считают, что Россия может применить ядерное оружие против ближайшего соседа. В то же время НАТО и США не спешат переводить свои подразделения на территорию Незалежной, поскольку для России это означает одно: Киев автоматически переводится из статуса географического соседа в геополитического врага.

Министерство обороны России считает, что американская сторона рассматривает регион Донбасса как "возможный театр военных действий" в условиях подготовки киевским правительством широкомасштабного наступления на непризнанные республики. Также в МО уточнили, что расположенные там корабли Черноморского флота выполняют "комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США". Поскольку речь идёт о внеплановых действиях сил США в составе многонациональной группировки вооружённых сил у границ России.

Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Как полагает военный эксперт Сергей Ищенко, внезапные учения НАТО крайне неблагоприятно сказываются на всей обстановке в целом, так как неизвестно, с какой целью корабли США заходят в Чёрное море.

— Логично допустить создание провокационной ситуации: американские корабли отправляются из Батуми, а 12 и 13 ноября могут зайти в территориальные воды России, мотивируя это тем, что они признают Крым украинским. И подойти достаточно близко к Севастополю. Как мы помним, с английским эсминцем мы разобрались заочно, кинув ему 250-килограммовую бомбу по курсу и обстреляв с пограничного корабля. Но будет ли дан приказ на прямое поражение? При этом, конечно, нужно помнить, что под Одессой оборудована база, исследовались возможности причального фронта, украинские водолазы обследовали акваторию, но какова стадия этих работ и как далеко до их завершения, неизвестно. Информация является секретной, — отметил Ищенко.

Кроме того, 9 ноября у российской границы над Чёрным морем был замечен американский самолёт-разведчик Е-8С, сообщили в Министерстве обороны. Он вылетел с базы Рамштайн в Германии, минимальное сближение с границей России составило 35 километров.

Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

— 9 ноября в период с 14:15 до 19:28 над акваторией Чёрного моря был обнаружен самолёт разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, — говорится в релизе ведомства.

Косвенно это подтверждает тот факт, что на текущий момент достаточных средств проведения разведки США либо другие страны НАТО на Украину не поставили. Как объясняет военный эксперт Виктор Литовкин, военная база — это прежде всего место, где происходит размещение воинского контингента с приданной ему техникой и вооружением, обнесённое забором или колючей проволокой.

— На сегодняшний день у нас нет оснований говорить, что на Украине есть натовские базы, но мы твёрдо знаем, что там есть учебные центры. Например, есть Яворовский военный полигон подо Львовом с центром по подготовке военных по натовским методичкам: его арсенал — несколько танков, какое-то количество бронетехники, артиллерийские установки, но это не военная база. Похожие центры есть в Херсонской и Николаевской областях, под Одессой. Англичане собираются строить некую базу на Азовском море, но это будет именно украинская база, да, построенная англичанами, — отметил эксперт.

Литовкин добавил, что в целом говорить о натовских войсках некорректно, у НАТО нет своих войск, есть только приданные командованию в Брюсселе национальные части — преимущественно американские. Цель же этих "учебных центров" крайне очевидна — попытка втянуть Украину в противостояние с Россией и эскалация конфликта в Донбассе.

Фото: © flickr / 7th Army Training Command

— При желании, конечно, они туда могут ввести войска. Вот только зачем? Они же Украину используют как пушечное мясо, а в случае затяжного конфликта могут и сами попасть под удар. Вспомните август 2008 года, когда Грузия попыталась решить свои национальные вопросы. Там же были американские солдаты и офицеры. Они вмешались? Нет. Более того, когда Российская армия, отбив натиск на Южную Осетию, вышла на Черноморское побережье, то в порту Поти наши войска просто ссадили американских военных с техники и забрали её себе. Американцы потом пробовали её вернуть, но наши показали секретную комбинацию из трёх пальцев и всё оставили себе как трофеи. Так что не будут они рисковать своими жизнями за какую-то Грузию или Украину, — подчеркнул он.

При этом Крым является крайне интересным местом для стран Запада уже давно, отметил военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что американцы прямо перед Майданом уже начали заключать договоры на аренду зданий на полуострове, но ситуация сложилась несколько не так, как им бы хотелось.

— Американцы давно хотят заполучить полуостров, какие-то попытки делались уже на Потсдамской конференции. Отчасти, замечу, им это удалось сделать, отколов полуостров от России, — сначала было принято волюнтаристское решение Никиты Хрущёва о передаче его Украинской ССР, а после развала СССР полуостров ушёл от нас. А ведь Крым имеет особое географическое расположение: размещённые на нём военные базы позволяют контролировать ситуацию в Восточной Европе, на Украине, на всём Юге России, Северном Иране и Ближнем Востоке. И они бы его получили, но, судя по всему, Майдан в 2014-м был подготовлен очень плохо, и они сами не ожидали, что полуостров вернётся в родную гавань, — заявил эксперт.

При этом тема Северного Причерноморья никуда не денется из американской политики ближайшие 10 лет. Стратегия НАТО "20–30" предполагает, что в течение всего десятилетнего срока продлится сотрудничество с Украиной. Речь идёт о том, что страну и дальше будут продолжать натаскивать на военное противостояние с Россией и Белоруссией. А комиссия из Евросоюза, посетившая республику во главе с Урсулой фон дер Ляйен, публично заявила, что там будет открыта военная миссия от ЕС.

— Военная миссия — это работа инструкторов, которые помогут с обучением украинской армии, с созданием военной машины, которая будет воздействовать на своих соседей. Если посмотреть отчёты Пентагона, то Украина должна будет стать страной, что изнутри подорвёт эшелонированную оборону России. Кроме того, они небезосновательно полагают, что уж по этой территории мы, случись чего, не нанесём ядерный удар. Но это правило работает только в том случае, если там не будет войск блока НАТО, — сказал Леонков.

Как полагает военный эксперт Константин Сивков, ядерный удар по территории Украины действительно может быть нанесён лишь в том случае, если речь будет идти о неприемлемых для России военных или территориальных потерях, так как это закреплено в российской политике ядерного сдерживания.

— Например, если там появится американская армия и начнёт по нашей территории наносить удары, или передаст ВСУ элементы ядерного оружия или объекты ПРО. Или же просто войдёт крупная группировка войск численностью от корпуса, то есть 50–60 тысяч человек. В этом случае Российская Федерация, не сомневайтесь, применит свои ядерные ракеты. Другой вопрос, что и американцы не идиоты, чтобы давать ВСУ ядерную бомбу или вводить столь крупное соединение войск, они же прекрасно понимают, что это уже прямая война, — подчеркнул эксперт.

Как отметил Сергей Ищенко, отчасти американская помощь действительно меняет украинскую армию. Так, благодаря длительным учебным процессам и отработке боевых действий в Донбассе на текущий момент были практически с нуля созданы силы спецопераций, которые укомплектованы весьма квалифицированными кадрами. На этом основании можно предположить, что подобная работа ведётся и с другими родами войск.

Авторы Никита Юрченко