Переход на военное положение: Почему Зеленский готовится возобновить войну в Донбассе Киев достал из пыльного мешка неонациста Дмитрия Яроша, что может стать одной из последних кадровых рокировок Украины перед большой войной на Юго-Востоке. 3 ноября, 21:40 Фото © ТАСС/AP

Зеленский готовится к предстоящей зиме, грозящей дефолтом, остановкой предприятий и срывом отопительного сезона. В отставку ушли пять министров, в том числе и министр обороны Андрей Таран, которого сменили на Алексея Резникова, до этого занимавшего номинальную должность вице-премьера по делам "оккупированных" Крыма и Донбасса. В советники к нему пошёл основатель запрещённой в России организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош. В экспертных кругах считают, что кадровый военный Таран отказался идти на Донбасс, понимая, что это самоубийство, и поэтому на его должность взяли юриста, не имеющего понятия об армии.

Дмитрий Ярош. Фото © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

— Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооружённых сил Украины, — написал Ярош на своей странице в "Фейсбуке".

При этом украинские генералы всё громче начинают заявлять, что грядёт "кровавая баня". Так, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил местным СМИ, что если Москва начнёт некие боевые действия, то последствия для неё будут крайне неприятными. Украинцев же он призвал быть готовыми к военному положению. А действующий генерал ВСУ Александр Павлюк сказал, что Украина начала подготовку к боевым действиям на территории непризнанных республик.

— Мы готовы к эскалации, к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции у нас готова оборонительная операция, по возможности проведём контрнаступательную операцию, — заявил он.

План у украинской стороны предельно простой. В течение первых суток выйти на границу с Россией и после этого, взяв в котёл народные республики, сделать с ними то, что им хочется уже последние семь лет. Юридический статус военного положения позволит украинскому верховному главнокомандующему, то есть Владимиру Зеленскому, мобилизовать ресурсы и средства для борьбы с возможной агрессией.

— Армия в это время приводится в полную боевую готовность, в областях, где вводится военное положение, начинают командовать генералы. Далее — дело техники, любая провокация будет трактоваться однозначно как casus belli, после этого они начнут свой сценарий. Можно вспомнить, как предыдущий президент Пётр Порошенко ввёл военное положение на месяц в надежде поправить свой рейтинг, но у него тогда ничего не получилось. Сейчас же активно подготавливается почва, западные СМИ наперебой говорят, что Россия готовится напасть, разворачиваются воинские части. Когда это произойдёт, вопрос сложный, скажем так, сейчас наступило то время, когда можно сказать, что вероятность введения военного положения крайне высока, — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Фото © ТАСС / Zuma / Serg Glovny

Как полагает политолог Марат Баширов, вытащить Яроша из небытия Зеленский решил, чтобы разогреть националистов и начать эскалацию на Юго-Востоке.

— Раньше этих людей курировал Аваков, которого вашингтонские кураторы отправили в закладку для возможного перехвата власти. Если ситуация в стране начнёт ухудшаться, то на стороне Зеленского будет человек, который сможет нейтрализовать настроение боевиков, — сказал Баширов.

При этом Ярош — это человек Порошенко. Пару лет назад он публично пообещал повесить Зеленского, оговорившись, что произойдёт это в том случае, если действующий президент Украины предаст неких людей. Как полагает политолог Александр Роджерс, вряд ли действующий президент рад видеть нового советника министра обороны в правительстве.

— Есть впечатление, что некоторые события уже не зависят от президента Украины. Он находится в какой-то прострации, даже своё выступление на климатическом форуме прогулял. Вероятно, ему уже всё равно. Возвращение Яроша в команду — это либо сигнал от американцев, что глава Украины их уже утомил, либо последние приготовления перед полноценной активизацией боевых действий в Донбассе, — сказал эксперт.

Он напомнил, что сам по себе Ярош не является лидером всех неонацистов, так как ещё с давних времён одни группировки вырезают на Украине другие. Это происходит с 1940-х годов. Бандера конфликтовал с Мельником, и их обоих не любили люди из банды Бульбы-Боровца.

— Сейчас сложилась аналогичная ситуация: "Национальный корпус" противостоит "Правому сектору". Аваков, что называется, загнал под лавку "Правый сектор", сейчас они начнут поднимать голову. Всё это обычные бандитские разборки, которые для приличия оформляются идеологическими разногласиями, — добавил Роджерс.

Применение "Байрактара" для удара по позициям ДНР полностью нивелировало Минские договорённости. Зеленский понимает, что, для того чтобы как-то переждать зиму, ему нужен конфликт, который сможет отвлечь внимание украинцев от насущных проблем.

— Истинного состояния Вооружённых сил Украины мы не знаем, но, по оценкам, они действительно сделали рывок, и это не та армия, что была в 2014 году. Возможно, улучшения и сподвигают Киев развязать войну. Произошло резкое увеличение вооружения за счёт поставок с Запада. Логистически обеспечить всё это становится сложнее и затратнее. Поскольку это высчитывается в килограммах, есть формулы, сколько денег, сколько килограммов боеприпасов нужно тратить в сутки, и растут эти формулы в геометрической прогрессии. Поэтому долгой войны Украина не потянет, — сказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он отметил, что ВСУ фактически является армией первого натиска. После того как у них начнёт выбывать тяжёлая гусеничная и колёсная бронетехника, машины обслуги, украинские военные соединения быстро потеряют в манёвренности и возможностях наносить удары. Самостоятельно Киев не сможет восполнять потери. Нужно помнить и о том, что донбасские ополченцы тоже не останутся без поддержки, найдутся добрые люди, которые помогут. Так что в случае наступления начнётся бойня.

Напомним, широкомасштабные военные действия на Украине закончились в 2015 году подписанием вторых Минских соглашений. После этого Украина несколько раз предпринимала попытку разорвать их, но никогда не переступала последнюю черту. Очередное крупное обострение пришлось на весну этого года.

Авторы Никита Юрченко