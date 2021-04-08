Нацисты в строю: как Украина собирает всех, кто хочет убивать

В телеграм-канале командира неонацистского полка "Азов" Андрея Билецкого появилась новость, согласно которой украинские нацисты объявляют военные сборы для тренировки резервистов и подготовки новых бойцов. База неонацистского "Нацкорпуса", находящаяся в Киевской области, открывает курсы военной подготовки. Из сообщения следует , что обучение резервистов будет проводить в том числе генерал ВСУ Сергей Кривонос, бывший замсекретаря СНБО, заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ, участник карательной операции украинских войск летом 2014 года. Сборы должны начаться 10 апреля.

Как полагает публицист Борис Рожин, с одной стороны, подобное заявление можно рассматривать и как саморекламу, но с другой — есть вероятность реальных планов, так как полк "Азов" находится на Новоазовском направлении и в случае интенсивных боевых действий он может быть задействован в операции.

— Полк "Азов" размещается в Мариуполе и в случае интенсивного конфликта будет действовать в оперативном подчинении украинской армии. Так как он входит в состав Национальной гвардии, но находится на особом положении, то в ходе "сборов" может быть легко переброшен в сторону боевых действий на первую или вторую линию для усиления наступающих бригад. Например, для того чтобы занять блокпосты. Так что, можно сказать, что Билецкий этими сборами решает комплекс задач как информационных, так и военных, — подчеркнул публицист.

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Однако, как полагает военный эксперт Алексей Леонков, в реальных боевых действиях подобные "бойцы" показывают крайне низкие результаты и годятся исключительно для действий на уже оккупированной территории, цель которых — запугивание нелояльного населения.

— Мы видели в 2014 году, как они показали себя. В "сражениях" с мирным населением они "великолепные" бойцы, при этом они с удовольствием снимали фото- и видеоматериалы, где показательно хватали сепаров, титушек, ватников и устраивали над ними беспредел, — это обычные каратели. Когда же тот же полк "Азов" столкнулся даже не с регулярной армией, а с ополчением, то мгновенно у него образовались большие потери и он фактически перестал принимать участие в боевых действиях. Попросту говоря, это банда головорезов, которые прикрываются идеологией неонацизма и сомнительного подвида украинского патриотизма — клоака с отщепенцами. Несмотря на то что сами они стараются выглядеть как их кумиры из СС, они таковыми не являются. Части СС действительно были крепким орешком, который Красная армия с усилием раскусила, а эти могут только обвешаться мишурой. Они действуют как бандеровцы, терроризируют мирное население, но разбегаются под натиском организованных частей армии, — заявил Леонков.

Эксперты считают, что инициатива организовать подобные сборы если и была разработана Билецким, то явно согласована с военизированными структурами Украины: МВД, СБУ, с теми, кто курирует неонацистские организации в Незалежной.

— Билецкий умеет работать с определёнными структурами. Если все остальные тербаты встроены в части бывших внутренних войск, то "Азов" находится в непосредственном подчинении у командования, даже структурно выделяется как отдельный элемент. При этом сам Билецкий ведёт политическую деятельность, избрался депутатом Верховной рады и формально руководит Нацкорпусом, который на Украине используется для подавления инакомыслия, так что он достаточно самостоятелен, — напомнил Борис Рожин.

Вероятность военного конфликта между Украиной и народными республиками с каждым днём возрастает. Как полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин, Украина рассчитывает на то, что ей на выручку придут США и другие страны Запада.

— Власти Украины считают, что в случае если Россия перейдёт некую "красную черту", то американцы, британцы и ряд иных государств будут поддерживать её в вопросе территориальной целостности и дадут свои гарантии. Это подталкивает Зеленского к неосторожным мерам. При этом мы знаем из примера 2008 года, к чему такая воодушевлённость может привести. Ситуация критичная, при этом, конечно, НАТО в этот конфликт ни в коем разе не вмешается, просто потому что иначе вступление альянса будет грозить всему миру ядерной войной. А вот спровоцировать Незалежную на войну с Россией Запад может, чем, собственно, и занимается, — отметил Литовкин.

Он подчеркнул, что стратегия национальной безопасности Украины предполагает, что в случае боевых действий Незалежной необходимо будет перейти к партизанским действиям на всей территории страны. То есть Украина на государственном уровне понимает, что потерпит поражение, и уповает на то, что в конфликт вмешаются другие страны.

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