Зеленский хочет выпросить у Эрдогана "ударный кулак"

На фоне обострения ситуации в Донбассе президент Украины отправился в ближневосточный тур, начав с Катара. Объявлено, что 10 апреля запланирована встреча в Анкаре. К линии соприкосновения продолжают прибывать эшелоны, а ВСУ уже в течение нескольких месяцев у границ с народными республиками сосредотачивают технику и военных. Всё это происходит под усилившимися обстрелами мирного населения, в которых начали гибнуть дети. По мнению военных экспертов, Владимир Зеленский, скорее всего, уповает на такую же помощь, которую Турция оказала Азербайджану. Но маловероятно, что ему удастся собрать аналогичный ударный кулак численностью в 500 беспилотников, какой использовался в конфликте между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. На решение Эрдогана о помощи повлияет несколько факторов, в том числе и окончательное согласование с западными партнёрами.

Сообщение о том, что украинский президент вместе с супругой осуществит официальный визит в Катар для переговоров с первыми лицами страны, опубликовали украинские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента. В качестве главных тем заявлены политическая, экономическая и военно-техническая сферы. Напомним, что с Анкарой Киев договорился о поставках беспилотников Bayraktar TB2, которые сломили ход войны в Нагорном Карабахе. Так, со слов экспертов, Катар — это не просто богатый партнёр и крупный экспортёр нефти и нефтепродуктов, но и, как показала сирийская кампания, главный хаб по переброске террористов. Где в случае провала намечающейся новой украинской войны сможет спрятаться Зеленский.



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— Риск начала полномасштабной войны между народными республиками и Украиной увеличивается. Всё будет зависеть от того, смогут ли украинские власти нарастить необходимую ударную группировку или нет. Вероятно, Зеленский отправляется просить об этих ударных беспилотниках. Но при этом важно понимать, что президент Незалежной поддерживает плотную связь с британской разведкой Ми-6. В этом отношении это может быть и сеансом агентурной связи между Зеленским и его кураторами, — сказал Лайфу политолог Андрей Манойло. — Причём сами украинские военные не горят желанием лезть во фронтальную атаку, и в офицерской среде есть большие опасения, что если российский военный маховик запустится, то он остановится даже не у границ западной Украины, а на границе с Польшей. Но на войну с использованием дронов они, похоже, согласны, потому что в этом случае они рассчитывают избежать человеческих потерь.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Зеленский надеется на такую же помощь, которую Анкара оказала Азербайджану. Создать аналогичный флот беспилотников у Незалежной не получилось. Поможет Эрдоган или нет — пока не ясно. С одной стороны, у него с Зеленским много точек соприкосновения, он до сих пор не признал российский Крым. Однако, скорее всего, глава Турции займёт выжидательную позицию в зависимости от складывающейся ситуации на линии боевого соприкосновения. Нюанс заключается в том, прибудет Зеленский в Анкару до того, как в Донбассе начнётся война, или в ходе этих событий. В этом и будет состоять решение со стороны Эрдогана, если до — он возьмёт паузу и посмотрит, если в ходе боевых действий, то пауза будет короче. И если чаша весов будет складываться не в пользу Украины, то откажется. Дело в том, что к "10 апреля поля будут уже сухими, а для танков это не проблема".

— В Нагорном Карабахе Азербайджан собрал 500 беспилотных летательных аппаратов, среди которых было 100 единиц разведывательно-ударных, таких как Bayraktar, а 400 — барражирующие боеприпасы типа Harpy. Во время боевых действий в активной фазе в зоне конфликта в воздухе находилось до 100 беспилотников. Конечно, Украине такие цифры только снятся и подготовить подобное количество специалистов, готовых управлять беспилотниками, они вряд ли смогут, потому что с барражирующими беспилотниками Украина дальше чем на экспериментальные полёты не пошла. А Азербайджан с 2013 года проводил совместные с Турцией учения, где активно учился применять беспилотники именно второго типа. Я думаю, что в лучшем случае Зеленскому удастся собрать порядка 70–100 единиц, — считает Леонков.

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