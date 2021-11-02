Красная зона смерти: Сможет ли Украина пережить пандемию в этом году Количество заболеваний на Украине растёт по экспоненте. Как полагают эксперты, в условиях крайней бедности и разваленной медицины страна не сможет преломить эту тенденцию. 2 ноября, 17:59 Фото © ТАСС / ZUMA

С 1 ноября столица Украины — Киев официально перешёл на последний, "красный" уровень эпидемической опасности. В результате этого изменения киевские школьники переходят на домашнее обучение, взрослые смогут посещать заведения общепита и пользоваться общественным транспортом только при наличии справки о прививке либо отрицательного теста или документа о том, что они уже переболели CoViD-19.

Количество заболевших 1 ноября составило 15 тысяч человек, умерших почти 400. При этом общее количество сделавших прививку составляет чуть более 17% от населения страны. Однако, как полагает политолог Ростислав Ищенко, эти данные весьма спорны, так как точной, объективной статистики Украина не предоставляет.

— Никто не знает, что там на самом деле. Жители страны не без оснований полагают, что правительство просто не владеет ситуацией либо скрывает истинные данные, чтобы не шокировать граждан и весь мир. Но то, что ситуация уже очень плохая, видят все, люди болеют, мест в больницах не хватает, то есть многие умирают без помощи. При этом Украина ещё и не имеет ни средств, чтобы как-то нарастить свои возможности, ни интеллектуальных ресурсов, чтобы распоряжаться грамотно остатками здравоохранения, — сказал он.

Фото © ТАСС / ЕРА / Evgeniy Maloletka

С тем, что информация о заболеваемости на Украине крайне неоднозначная и разношёрстная, согласен и профессор ВШЭ Андрей Суздальцев. Учитывая, что вакцины если и ставятся, то, как правило, китайского производства, вакцинация проводится не централизованно, а локально в условиях разрушенной медицинской системы, получить какие-то точные цифры становится невозможно, отметил он.

— Элита, которая пришла к власти, вопросами медицины не занимается. Сверхлиберализм: как живёт народ — волнует только сам народ. Не нравится — уезжайте, нечего есть — устраивайтесь работать, о вас заботиться никто не будет. Можете Россию грабить, воевать ездить куда угодно. Это в России выделяют средства для поддержки предприятий, чтобы платили сотрудникам, а там об этом не думают, им это непонятно в принципе, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, эпидемию коронавируса утяжеляют и другие проблемы — так, в Киеве и других городах до сих пор не включено отопление, что стимулирует высокую заболеваемость, в больницах нет свободных мест, а отзывы с мест близки к панике, рассказывает политолог Александр Роджерс.

— Скорая помощь тоже перегружена. В этих условиях, как нетрудно догадаться, киевская мэрия рапортует, что всё под контролем, а есть проблемы поважнее, например российская угроза. В отличие от России, кстати, там если и будут вводить какие-то локдауны, то только за свой счёт, интересы и потребности населения учитываться не будут. Тут, правда, действует другое обстоятельство — следить за этим локдауном тоже никто не будет. Возможно, накажут несколько бедняг, но не более того, — подчеркнул Роджерс.

Всё это приводит к тому, что пандемия на Украине будет развиваться по самому негативному сценарию. Разрушенная Ульяной Супрун советская медицинская система исчезла, а новая не появилась, считает политолог Марат Баширов.

— В случае заболевания в республике действует следующий протокол: идите в поликлинику, сидите в общей очереди и ждите врача. Не получилось — приходите на следующий день. В это время, понятно, вы будете заражать всех вокруг. Другой вариант — частная клиника, но там дорого. Если вас признали больным и отправили в больницу, то вы отправляетесь в обычную больницу, где вас пытаются лечить, а при лёгкой форме отправляют домой. Вам никто не компенсирует больничный, поэтому люди предпочитают скрывать болезнь, говоря, что это не CoViD, а обычный грипп. Система не ставит барьеров для контактов больных и здоровых, что сильно влияет на распространение вируса, — отметил эксперт.

Страна так и не подготовилась летом к осенней волне и не закупила основные средства для борьбы с тяжёлыми формами болезни. Сказывается и недостаток мест в больницах.

— В отличие от России, на Украине никто не делал специальные госпитали для ковидных больных, где раздельные зоны, отдельные палаты для больных с ИВЛ, там всё в одну кучу. Даже зачастую нет раздельной вентиляции, в итоге люди с другими болезнями могут заразиться коронавирусом. При этом они ещё и не закупили кислород. Причина банальная, по словам одной из чиновниц, — забыли. Не закупили и кислородных станций, механизмов, которых очень немного, но именно они позволяют закачивать кислород через аппараты ИВЛ больным. В итоге, я думаю, их ожидает рост заболеваемости по экспоненте, а после этого — аналогичный рост смертности тех, кого не успеют спасти, — подытожил Баширов.

Отметим, что в конце октября статистика по смертности от коронавируса на Украине поднималась до 765 человек в сутки, что в пропорциональном отношении было самым высоким показателем смертности среди всех стран мира.

Авторы Никита Юрченко