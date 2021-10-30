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За "силу" ответит: Почему Киев обвиняет в госизмене Илью Киву, который поздравил Путина

Как нацист и атошник Кива превратился в консервативного патриота и почему Зеленский до смерти испугался появления новой народной силы.

29 октября, 21:40
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/kivailya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook / Илья Кива</a></p>

Фото © Facebook / Илья Кива

Илья Кива является наиболее заметным и ярким представителем главной оппозиционной партии, которого украинские власти, похоже, решили вывести из большой политики. В отношении депутата Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" возбудили уголовное дело. Формальной причиной для этого стало его поздравление Владимира Путина в связи с его днём рождения.

В обращении Кива пожелал президенту России здоровья и назвал его сильным лидером, закончив свою речь киноцитатой из кинофильма "Звёздные войны": "Да пребудет с вами сила". Это поздравление получило большой резонанс в украинском политикуме.

Видео © Youtube/Константин Катышев

В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье... "Государственная измена", сообщает сайт партии Владимира Кличко "Удар".

Сегодня Илья Кива выступает с позиции пророссийского политика, по меркам современной Украины, излишне резко. Он не боится называть Степана Бандеру преступником, активно выступает против неонацистов из числа военизированных бандитов, а также утверждает, что в Донбассе Украина сражается не с Российской Федерацией, а с собственными гражданами. При этом такой позиции он придерживался не всегда.

Кива человек странный, появился в медийном пространстве в 2014 году, причём на позиции воинствующего фашиста, заявлял, что воевал в зоне АТО, блокировал Крым. А затем внезапно стал главой Социалистической партии. Скорее всего, это было сделано только для того, чтобы показать, что на Украине есть некая левая оппозиция, но получилось неубедительно, — считает политолог Александр Роджерс.

Как полагает политолог Марат Баширов, называть Киву пророссийским, мягко говоря, странно. Он достаточно странно выглядит внешне и соответственно себя ведёт. Его главное отличие — заявлять не пророссийские, а просто очевидные вещи, понимание которых выгодно самим украинцам.

Он перешёл в "Оппозиционную платформу — За жизнь!", которая опирается на голоса жителей Восточной Украины, это осколок некогда существовавшей Партии регионов. Теперь его опора — выживший под гнётом нацистов электорат. Он и говорит то, что нельзя игнорировать, например, "если мы сильно зависим от России, зачем нам с ней конфликтовать в вопросе торгово-экономических отношений". Путина поздравил с элементом стёба в стиле "Звёздных войн", но, по сути, тоже сказал очевидное. Зачем злить соседа, который сильнее тебя? Он человек ограниченного ума, но физически сильный, взрывной, такой парень с района. Я думаю, у него нет какого-то тонкого расчёта, он действует прямо сейчас, этим и добивается успеха, политическая простота, — сказал Баширов.

Непостоянство политических взглядов достаточно типично для политиков на Украине, считает крымский политолог Сергей Веселовский. По его мнению, Илья Кива использует ситуацию, когда было "модно, выгодно и сыто", был активистом Майдана, после перешёл в ОПЗЖ в команду Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича.

Фото © Facebook/Илья Кива

Фото © Facebook/Илья Кива

Завтра всё опять поменяется, и он снова изменит свои взгляды. Это норма для киевской политики, там есть ещё один "серфер" — Алексей Гончаренко. У таких людей нет убеждений, твёрдых взглядов, им платят — они работают. При этом Кива весьма эмоциональный, может войти в раж и так и погибнуть с автоматом в руках, но за ним не пойдут люди, — считает Веселовский.

Он добавил, что у Кивы есть прикрытие в лице кого-то из украинских олигархов, так как говорить публично те вещи, которые высказывает депутат на Украине, крайне опасно.

Скажет кто-то нормальный, что "Бандера — бандит и убийца", его убьют. Скажет Кива — и ничего. Ходили слухи, что Арсен Аваков или Ренат Ахметов отправили его в эту партию и дали ему карт-бланш на подобные высказывания. Сейчас, как видим, ситуация немного изменилась. Зеленский выполняет команды, поэтому Киву решили посадить. Почему, зачем — он даже не в курсе, я думаю. Впрочем, если ситуация изменится, все украинские политики скопом вдруг поздравят Путина с прошедшим днём рождения и даже попробуют всучить ему какой-нибудь подарок. Такая вот политическая культура, — подчеркнул Веселовский.

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Отметим, что в ОПЗЖ Кива как раз и занимался тем, что был радикальным спикером, комментировал самые насущные вопросы, то есть отношения Киева и Москвы. При этом положение у этой партии стабильно ухудшалось, так как её глава Виктор Медвечук фактически находится под домашним арестом, а неонацистские активисты не дают вести уличную агитацию. В этих условиях Кива становился очень заметным, в том числе он попал и в российское медиапространство, что ещё сильнее раздражало киевские власти.

Фото © Facebook/Илья Кива

Фото © Facebook/Илья Кива

Формальный повод для эскалации — поздравление президента России. Это не совсем бессмыслица, так как есть закон, принятый Верховной радой, что Россия — агрессор и враг, — отметил профессор ВШЭ Андрей Суздальцев. — В незрелом политическом классе Украины, с одной стороны, огромное размежевание по взглядам, с другой — они все как перемётная сума, очень часто политики меняют взгляд на прямо противоположный. Все друг друга знают, где-то пересекаются, имеют неформальные отношения. Поэтому они устраивают такие показательные суды, драки в парламенте, конечно, имеют личных врагов, против которых все средства хороши, — пояснил он.

По мнению Суздальцева, не менее важным моментом является вопрос денег, так как источники финансирования крайне ограничены, а политическая деятельность требует финансовых вложений. В таких условиях конкуренция становится всё более жестокой, поэтому, вполне вероятно, борьба за электорат Восточной Украины заставляет Зеленского ликвидировать наиболее ярких представителей конкурирующей партии.

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Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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