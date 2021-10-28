Продавцы кошмаров: Зачем Варшава призывает готовиться к войне с Россией и что пишут поляки в соцсетях Польша торгует "российской угрозой" и взвинчивает ставки, потому что Евросоюз сокращает выплату дотаций Варшаве. Однако поляки не хотят стать пушечным мясом для Запада из-за истерики своих политиков. 27 октября, 21:40 Фото © NurPhoto / Corbis via Getty Images

Польша находится в крайне трудном положении, в глазах евробюрократов она — страна, провалившая внедрение норм ЛГБТ. В этих условиях Польша рискует потерять дотации, получаемые от Евросоюза. Так как никакого иного товара, кроме залежавшейся русофобии, поляки производить не способны, они всё активнее продвигают своё положение "первой линии обороны" перед "русской агрессией".

26 октября вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна должна готовиться к войне, которая случится из-за проблем, связанных с "имперскими амбициями" России. "Если мы хотим избежать наихудшего, а именно войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: "Если ты хочешь мира, готовься к войне", — сказал он. Чиновник добавил, что парламент должен одобрить законопроект, согласно которому Польша будет наращивать собственные вооружённые силы минимум до 250 тысяч человек, а в резерве сохранять более 50 тысяч человек. Что поможет стране в "гибридной войне", которую против поляков ведут Россия и Белоруссия. Разумеется, усиливать польскую армию, по его мнению, нужно за счёт приобретения оружия из США.

— Готовиться к войне можно по-разному: бряцать оружием, тратить большие деньги на вооружение. Однако Польша как отдельная страна ничего не сможет сделать России. Любые попытки военного конфликта будут пресечены быстро и не в пользу поляков. Но, продолжая работать на русофобской поляне, Варшава не позволяет другим государствам занять более вменяемую позицию, например Германии и Франции, что вредит экономическому сотрудничеству Европы с Россией, — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Также он отметил, что Польша пытается забыть собственную историю, полагая, что участие во всех инициативах США — от размещения ракет до увеличения военного бюджета и количества американских баз — спасёт её или прикроет от последствий.

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— Полякам нужно помнить уроки 1937—1939 годов, когда они заигрывали с Германией и Англией, используя антисоветскую повестку, и последовавший за этим раздел Польши. Если они думают, что смогут взять реванш сейчас, то это большая ошибка. Стыдно, что спустя 82 года страна так ничему и не научилась и торгует своей независимостью, как бабка на базаре, — подчеркнул Леонков.

Как полагает доцент финансового университета Геворг Мирзаян, подобная позиция для Польши всегда актуальна, так как практически любая правящая партия считает, что по-другому нельзя, а значит, нужно как-то зарабатывать на русофобии и русско-европейских противоречиях.

— Это позиция Качиньского, она даже не связана с гибелью его брата, а просто всегда такой была. Пустые слова и заявления, которые поляки пытаются продать на внутриполитической арене и кураторам на Западе. Ему всё сложнее сплотить вокруг себя электорат, — заявил Мирзаян.

Стоит отметить, что самим полякам перманентная милитаризация, имеющая русофобский оттенок, уже достаточно надоела, что демонстрируют комментарии к статье в издании Wirtualna Polska. Наиболее ёмко общее мнение сформулировал пользователь под ником WROZ, сказавший: — Янки хотят, чтобы здесь был конфликт. Будет пролито немного крови поляков и украинцев, но и Россия будет занята на Западе. Вот что задумали ковбои...

Одной из возможных причин столь агрессивной риторики может стать окончание дотирования Польши странами Евросоюза, полагает политолог Александр Роджерс.

— Они всю последнюю неделю сходят с ума, очень много заявлений о том, что третью мировую начинают. Всё это началось после того, как они провалили европейские требования по ЛГБТ и им пригрозили урезать дотации. Так-то это заезженная пластинка, которая уже не работает, никому они не нужны, а ситуация, когда можно просто изображать из себя полноценную страну на деньги других, постепенно сходит на нет. Дотации должны были прекратить выплачивать в этом году, но пока только сокращают. Я думаю, что в ближайшее время польское руководство начнёт поднимать ещё более нелепые и истеричные темы. В конце концов, они уже лет 100 как демонстрируют стабильный уровень неадекватности, — заметил он.

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Напомним, в 2020-м Польша была одной из основных стран, которые пытались устроить государственный переворот в Белоруссии. После того как он закончился неудачей, отношения с Минском резко обострились. В связи с этим Белоруссия перестала ловить мигрантов, которые пытаются перейти с её территории в Польшу, полагая, что это трудности принимающей стороны. В условиях недостатка ресурсов пограничной службы официальная Варшава оценивает действия белорусских пограничников как "гибридную войну".

Кроме того, суд Евросоюза принял решение, которое сильно ударит по бюджету страны. На Польшу наложен штраф в размере одного миллиона евро в день. Варшава должна будет выплачивать такую сумму в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение ранее принятого судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.

Авторы Никита Юрченко