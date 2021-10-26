Последние деньки киевского режима: дотянутся ли украинские ракеты до Москвы Советник украинского президента грозит Кремлю мифическими "украинскими ракетами", которые якобы "смогут доставать до Москвы". Однако в случае атаки Россия сметёт киевскую клику, считают эксперты. 25 октября, 21:40 Фото © Andrew Burton / Getty Images

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом" заявил, что правительство работает над оружейной программой и украинские ракеты смогут долететь до российской столицы.

— Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее, обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены, — заявил он.

В МИД РФ заявили, что нельзя исключать поставок Великобританией ракет Украине. Россия всерьёз воспринимает информацию о возможных поставках оружия. Газета Times со ссылкой на украинский источник уже сообщала, что Великобритания ведёт с Украиной переговоры о продаже ракет класса "земля — земля" и для военных самолётов, также обсуждается продажа ракет Brimstone для установки на кораблях украинских ВМС.

— Вполне возможно. Мы читаем эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы поднасолить — особенно англичане — нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии, — сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью российскому телеканалу.

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Как полагает военный эксперт Виктор Литовкин, Арестович не несёт ответственности за свои слова и не выражает официальную позицию украинской власти.

— Кто он такой? Внештатный советник, то есть говорить может что угодно. В Киеве понимают, что в случае подобной провокации их режим будет сметён, и поэтому такие заявления делаются для внутренней аудитории, — отметил Литовкин. — Оперативно-тактическая ракета — это снаряд с радиусом поражения не более 500 километров, от украинской границы до Москвы примерно 1000 километров, то есть он не знает, о чём говорит. Но даже если предположить, что запустили, то тут всё примитивно: эта предполагаемая ракета будет лететь по баллистической траектории, такую мы вполне сможем сбить, у нас и С-300 есть, С-400, даже С-500. Но думаю, что обойдутся чем-то попроще, ещё на подлёте снимут её "Буком-М3" или при помощи "Тора", наконец С-350 "Викинг". Так что переживать не из-за чего, — сказал он.

Подробности ракетной программы Арестович не разгласил, однако ранее уже поступали новости, что Украина собирается приобрести британские снаряды. Так, бывший начальник Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко рассказывал о том, как с помощью английского оружия можно будет победить Черноморский флот: "Ракетами можно уничтожить катера противника, а при необходимом количестве — и большой корабль противника".

— Уместно вспомнить слова президента Путина, когда он сказал: "Что вы меня пугаете, нечего меня пугать, нам есть чем ответить". И мы можем это сделать в реальности. Собственно, даже не считая наш ядерный арсенал, полагаясь только на обычное вооружение, у нас с Украиной несравнимый потенциал. Их армия способна максимум вести некие локальные конфликты, но опыт войны в Донбассе показал, что без поддержки со стороны она быстро выдыхается. Сравнивать это с Россией просто смешно, и военные в Киеве это прекрасно понимают, — сказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

Военный эксперт Константин Сивков полагает, что это не более чем пиар-акция, которая не несёт за собой каких-то принципиальных изменений в структуре и возможностях украинской армии.

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— Речь идёт о том, что англичане будут продавать украинскому правительству ракеты Brimstone — противотанковый комплекс воздушного базирования с дальностью применения 11,5 километра. Вот, допустим, будет некая провокация, отправят они свою ракету в российский Белгород, который расположен по соседству. Больших потерь это нам не нанесёт, но, к несчастью, могут погибнуть люди. Например, будет разрушено одно-два здания, на этом всё. В результате у нас появится самый непосредственный повод для полномасштабных действий против украинской агрессии. В этой ситуации, если будут правильно освещены вопросы предвоенной пропаганды, регулярная украинская армия просто не будет воевать, за исключением отдельных частей. Большинство либо перейдут на нашу сторону, либо сдадутся в плен. Дурных нема, как говорится, — сказал Сивков.

Отметим, что украинские политики и военные и ранее угрожали России созданием некой ракетной системы, которая могла бы нанести существенный урон. Однако в условиях стагнирующей экономики и хронической недофинансированности ВПК Незалежная так и не смогла освоить серийное производство новой военной техники.

Авторы Никита Юрченко