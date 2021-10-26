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Последние деньки киевского режима: дотянутся ли украинские ракеты до Москвы

Советник украинского президента грозит Кремлю мифическими "украинскими ракетами", которые якобы "смогут доставать до Москвы". Однако в случае атаки Россия сметёт киевскую клику, считают эксперты.

25 октября, 21:40
<p>Фото © Andrew Burton / Getty Images</p>

Фото © Andrew Burton / Getty Images

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом" заявил, что правительство работает над оружейной программой и украинские ракеты смогут долететь до российской столицы.

— Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее, обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены, заявил он.

В МИД РФ заявили, что нельзя исключать поставок Великобританией ракет Украине. Россия всерьёз воспринимает информацию о возможных поставках оружия. Газета Times со ссылкой на украинский источник уже сообщала, что Великобритания ведёт с Украиной переговоры о продаже ракет класса "земля — земля" и для военных самолётов, также обсуждается продажа ракет Brimstone для установки на кораблях украинских ВМС.

— Вполне возможно. Мы читаем эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы поднасолить — особенно англичане — нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии, сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью российскому телеканалу.

Фото © ТАСС / Volodymyr Strumkovskiy / Ukrinform via ZUMA Wire

Фото © ТАСС / Volodymyr Strumkovskiy / Ukrinform via ZUMA Wire

Как полагает военный эксперт Виктор Литовкин, Арестович не несёт ответственности за свои слова и не выражает официальную позицию украинской власти.

— Кто он такой? Внештатный советник, то есть говорить может что угодно. В Киеве понимают, что в случае подобной провокации их режим будет сметён, и поэтому такие заявления делаются для внутренней аудитории, — отметил Литовкин. — Оперативно-тактическая ракета — это снаряд с радиусом поражения не более 500 километров, от украинской границы до Москвы примерно 1000 километров, то есть он не знает, о чём говорит. Но даже если предположить, что запустили, то тут всё примитивно: эта предполагаемая ракета будет лететь по баллистической траектории, такую мы вполне сможем сбить, у нас и С-300 есть, С-400, даже С-500. Но думаю, что обойдутся чем-то попроще, ещё на подлёте снимут её "Буком-М3" или при помощи "Тора", наконец С-350 "Викинг". Так что переживать не из-за чего, — сказал он.

В Киеве пригрозили направить на Москву новые ракеты

В Киеве пригрозили направить на Москву новые ракеты

Подробности ракетной программы Арестович не разгласил, однако ранее уже поступали новости, что Украина собирается приобрести британские снаряды. Так, бывший начальник Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко рассказывал о том, как с помощью английского оружия можно будет победить Черноморский флот: "Ракетами можно уничтожить катера противника, а при необходимом количестве — и большой корабль противника".

— Уместно вспомнить слова президента Путина, когда он сказал: "Что вы меня пугаете, нечего меня пугать, нам есть чем ответить". И мы можем это сделать в реальности. Собственно, даже не считая наш ядерный арсенал, полагаясь только на обычное вооружение, у нас с Украиной несравнимый потенциал. Их армия способна максимум вести некие локальные конфликты, но опыт войны в Донбассе показал, что без поддержки со стороны она быстро выдыхается. Сравнивать это с Россией просто смешно, и военные в Киеве это прекрасно понимают, — сказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

Военный эксперт Константин Сивков полагает, что это не более чем пиар-акция, которая не несёт за собой каких-то принципиальных изменений в структуре и возможностях украинской армии.

Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images

Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images

— Речь идёт о том, что англичане будут продавать украинскому правительству ракеты Brimstone — противотанковый комплекс воздушного базирования с дальностью применения 11,5 километра. Вот, допустим, будет некая провокация, отправят они свою ракету в российский Белгород, который расположен по соседству. Больших потерь это нам не нанесёт, но, к несчастью, могут погибнуть люди. Например, будет разрушено одно-два здания, на этом всё. В результате у нас появится самый непосредственный повод для полномасштабных действий против украинской агрессии. В этой ситуации, если будут правильно освещены вопросы предвоенной пропаганды, регулярная украинская армия просто не будет воевать, за исключением отдельных частей. Большинство либо перейдут на нашу сторону, либо сдадутся в плен. Дурных нема, как говорится, — сказал Сивков.

Отметим, что украинские политики и военные и ранее угрожали России созданием некой ракетной системы, которая могла бы нанести существенный урон. Однако в условиях стагнирующей экономики и хронической недофинансированности ВПК Незалежная так и не смогла освоить серийное производство новой военной техники.

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Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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