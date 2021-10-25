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Варшава вместо американского гетто: Зачем США причислили россиян к бездомным национальностям и отправляют за визами в Польшу

Политолог Александр Роджерс — о том, как власти США и ЕС по мере ухудшения социально-экономической ситуации пытаются свалить вину за это на Россию и зачем им очередной виток конфронтации.

24 октября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Очередной виток конфронтации со стороны коллективного Запада в отношении России — Госдепартамент США включил Российскую Федерацию в список homeless nationalities (буквально "бездомных национальностей"). Изначально это означает, что граждане РФ больше не смогут получать американские визы на территории России, а будут вынуждены ехать за их получением в Варшаву (лично меня это не интересует вообще, но люди ездят по делам или к родственникам, им будет дорого и неудобно). По крайней мере, таков стандартный протокол. Правда, чуть позже пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что это необязательно и получать неиммиграционные визы можно будет, как и раньше, во всех консульских представительствах.

Тем не менее сам список "бездомных стран" весьма показателен — в него США включили помимо России Сомали, Сирию, Венесуэлу, Иран и ещё несколько стран. То есть это фактически список тех, кого американское правительство активно не любит (кто успешно сопротивляется американскому вмешательству, иногда даже вооружённым путём). И включение в этот список — просто ещё один способ продемонстрировать нам свою русофобию.

Что более показательно, так это выступление на днях министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в котором она заявила, что Россия представляет угрозу для Евросоюза, и призвала НАТО включить ядерное оружие в сценарий сдерживания России в Балтийском и Черноморском регионах.

Для начала, кто-нибудь, скажите Аннегрет, что у Германии нет ядерного оружия. И глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже ответил на этот призыв: "Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир".

Подобные заявления от министра обороны (заметьте, не нападения, а обороны!) Германии — это признак полной некомпетентности и профнепригодности. Потому что, кроме всего прочего, формирование внешней политики государства не входит в обязанности министра обороны — это компетенция канцлера и Министерства иностранных дел. И должно означать, что новый канцлер будет вынужден проводить кадровые перестановки в Минобороны.

Подобной же точки зрения, как оказалось, придерживается и председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених, который раскритиковал заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр, назвав его безосновательным и безответственным. Глава фракции СДПГ также призвал министра обороны не обременять политику нового правительства ФРГ.

Также вызывает много вопросов, в том числе и у самих немцев, и прошедший недавно совместный парад вермахта и кригсмарине (извините, армии и флота Германии), на котором были развёрнуты имперские штандарты Бранденбурга и который сопровождался факельным шествием вполне узнаваемого формата (последнее такое шествие было в Германии примерно восемьдесят лет назад, закончилось для немцев катастрофой). За это новый канцлер также должен спросить с Аннегрет, что конкретно она имела в виду.

В целом тенденция, конечно, крайне нездоровая. Чем больше проблем — организационных, экономических, демографических, социальных — в США и ЕС, тем больше криков о том, что "Россия виновата". У бездарных западных политиков вошло в моду списывать все свои собственные неудачи и провалы на происки "этих коварных русских". Это уже стандартная практика в Вашингтоне и Брюсселе, перенятая у отдельных карликовых лимитрофов, списывающих все свои ошибки и неудачи на российское вмешательство уже больше двадцати лет.

И если в Берлине пока ещё преобладают здравомыслие и логика, то в Брюсселе этим похвастаться уже давно никто не может. Потому что нынешний энергетический кризис — это полностью дело рук самих чиновников Евросоюза, призывавших бойкотировать российский газ и всячески саботировавших строительство "Северного потока – 2" (и, что особенно характерно, продолжающих это делать).

Это ведь уже не объяснить даже лоббированием интересов американского СПГ, потому что этого самого СПГ уже нет в наличии и не предвидится. Потому что китайский Sinopec заключил на 20 лет сделку на преимущественный выкуп сжиженного газа у США. В сделке, в частности, есть про то, что, когда будут достроены два новых газовых терминала в Луизиане — Plaquemines и Calcasieu Pass, — Sinopec имеет право первым заключить контракт на выборку отгружаемых с них объёмов. То есть весь американский сжиженный газ уходит (и будет уходить) в Азию, где за него больше платят, а Европа на него рассчитывать не может.

Но, несмотря на это, вопреки всякому здравому смыслу, еврочиновники продолжают сопротивляться поставкам российского газа в Европу, в том числе затягивая разрешительные процедуры для СП-2 и проталкивая через суды решения по "третьему энергопакету", ограничивающие объёмы прокачки. Так что грядущие потрясения в ЕС целиком и полностью на совести брюссельских бюрократов.

В вопросах возможной войны Запада против России голоса разума пока ещё побеждают. С упором на слово "пока". Если же какой-то конфликт всё-таки начнётся — как способ переложить ответственность за собственное невежество и некомпетентность по мере ухудшения социально-экономической ситуации в США и ЕС, то виноваты в нём будут исключительно безграмотные и безответственные западные элиты.

Что услышал Запад в путинском послании на "Валдае"

Что услышал Запад в путинском послании на "Валдае"

Авторы
Александр Роджерс
Александр Роджерс

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