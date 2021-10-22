Что услышал Запад в путинском послании на "Валдае" Доцент финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на выступление Путина на Валдайском форуме, заявившего о разумном консерватизме в политике и культуре. 22 октября, 15:29 Коллаж © LIFE. Фото ©ТАСС/Дмитрий Феоктистов

21 октября президент России Владимир Путин выступил на сессии Валдайского клуба. Говорил президент о разных вещах — и о ценностях, и о внешней политике, и об угрозах нынешнему миропорядку, и, самое главное, о методах противостояния этим угрозам. И, как обычно, его слова не остались незамеченными западными информационными агентствами. И, опять же — как обычно, эти агентства увидели в них что-то своё, альтернативное.

Так, в своей речи Владимир Путин не смог обойти самый болезненный для России внешнеполитический вопрос — Украину. И рассказал о факторах, которые приводят не к решению, а лишь к усугублению украинского кризиса. И Западу эта критика не понравилась. В частности, агентство Рейтерс напоминает, что Владимир Путин заявил об угрозах для России от военного сотрудничества США и Украины "через два дня после того, как министр обороны США (Марк Эспер. – Прим. ред.) устроил демонстрацию поддержки Киева и поддержал украинские стремления по вхождению в НАТО".

Агентство, как ни странно, право в соединении этих двух событий. Однако логика здесь не в том, что нехорошая Россия не даёт главе Пентагона поддерживать Киев в его благородных стремлениях. Москву беспокоит не американское оружие и не перспективы вступления Украины в НАТО, а ложные надежды, которые даются украинскому руководству по вопросу этого вступления. Все прекрасно понимают, что никакого вступления не будет, что Европа не собирается из-за Крыма и Донбасса воевать с Россией.

Однако когда украинские элиты слышат американские обещания, то они начинают верить в то, что Вашингтон "решит вопрос". И что ему надо в этом деле помочь — например, резко обострить ситуацию в Донбассе, дабы вызвать жёсткий ответ России и снова закрутить шарманку о необходимости защиты Украины от российской агрессии. Возможно, поэтому после визита Марка Эспера Киев усилил интенсивность артиллерийских обстрелов, в том числе и жилых кварталов Донецка. И Москве по понятным причинам категорически не нравятся подобные словесные подстёгивания Владимира Зеленского. Одни такие подстёгивания 13 лет назад привели к тому, что другой президент постсоветского государства решил напасть на Южную Осетию и отдал приказ стрелять в российских миротворцев.

Коснулся российский президент и афганского вопроса. Путин заявил, что, по его мнению, "мы подходим" к общему решению по исключению "Талибана"* из списка террористических организаций. Собственно, об этом написало "Радио Свобода" — и из текста следовало, что решение Путина связано с итогами московских переговоров с "Талибаном"*, да и вообще, что Москва становится чуть ли не адвокатом афганской группировки. Хотя на самом деле российский президент объяснил, что решение об установлении дипломатических отношений будет принято только в том случае, если ситуация внутри Афганистана будет развиваться "в положительном ключе". А в ходе самих московских переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров чётко заявил, что Москва хочет от талибов установления по-настоящему инклюзивного правительства, включающего в себя различные афганские политические силы.

Наконец, Владимир Путин рассказал о том, куда Запад ведёт его попытка навязать всем (в том числе и собственному обществу) ложные, античеловеческие ценности. И это тоже не понравилось западным журналистам — не то, куда ведёт, а то, что Путин поднял эту табуированную для США и ЕС (свобода слова, ага) тему. "Бывший шпион КГБ защищал традиционные консервативные ценности и предупреждал, что западная политика в области гендерного равенства и половой идентичности ставит под угрозу выживание человеческой расы", — пишет Bloomberg. Пишет так, чтобы выставить президента России как человека, не имеющего права выступать в защиту ценностей, ведь он служил в демонизируемой Западом организации, и высмеять якобы стремление Путина гипертрофировать угрозу. Примерно в той же манере вещает и британская Daily Mail, утверждая, что эти тезисы декларирует лидер, который "регулярно подвергается критике за преследование ЛГБТ-сообщества в России, где однополые браки и гей-пропаганда запрещены". На самом деле британским журналистам надо бы взять под ручку американских и пройти, например, пригожим летним днём по Чистопрудному бульвару. Они быстро поймут, что там в меньшинстве как раз люди традиционной ориентации.

На самом же деле Путин, как президент Российской Федерации, который долгие годы пытается отстаивать общечеловеческие ценности против западного ультралиберального наката, имеет полное право об этих ценностях говорить. Как и утверждать, к чему приведёт уничтожение последних островков консерватизма, а именно — к потере людьми чувства идентичности и внутренней целостности. Запад же не первый, кто пытается устроить "культурную революцию". До него этим занимался Советский Союз, Китай, гитлеровская Германия — и даже сами США в рамках "маккартизма" и антикоммунистической охоты на ведьм после окончания Второй мировой. Ни в одном из этих примеров "культурная революция" ни к чему хорошему не приводила — лишь к крови, общественному напряжению, а также отказу от части прав и свобод.

Авторы Геворг Мирзаян