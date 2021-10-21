Авансы президента: Какие сигналы Путин отправил всему миру и почему это важно Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о важных смыслах и возможных поворотах в выступлении Владимира Путина на Валдайском форуме. 21 октября, 20:29 Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

21 октября Владимир Путин выступил на заседании Валдайского клуба. Речь президента была посвящена переменам как позитивным, так и не очень. Но тем не менее переменам, которые, по словам президента (обыгравшего китайское написание этого термина), несут как опасность, так и возможность.

Первой переменой, о которой сказал президент, стала система международных отношений. Причём не от одной модели к другой, а от существовавшей до распада СССР — к бессистемности, возникшей после исчезновения биполярного мира. — Начался поиск нового баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сферах, опоры для мировой системы. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести её не удалось, — констатировал Владимир Путин.

И не удалось прежде всего по вине западных стран, которые решили почивать на лаврах и наслаждаться "концом истории", который, по их мнению, наступил. Правда, продлилось это недолго. "Им казалось, что они забрались на самый олимп, скоро ощутили, что и на этом "олимпе" почва из-под ног уходит — теперь уже у них, и никто не в силах "остановить мгновение", каким бы прекрасным оно ни казалось", — заявил президент. Кто-то, конечно, скажет, что мысль эта не нова, да и сам президент это признаёт, однако она останется актуальной до тех пор, пока западные партнёры не выбросят на помойку истории свои амбиции и хотелки, после чего сядут за стол переговоров для создания новой системы.

Собственно, пора уже выбрасывать — ведь изменчивый мир входит в эпоху ещё и других кризисов, которые бьют по населению всех стран мира вне зависимости от расы, разреза глаз, моральных ценностей или степени либерализации общества. Среди этих кризисов российский лидер назвал, например, климатическую деформацию и деградацию окружающей среды, от которых в этом году пострадали Европа, Россия, США, Турция. "Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество просто в таких условиях, иногда кажется, теряет смысл, если его победителям будет нечем дышать или нечем утолить жажду", — заявил Владимир Путин. Ну и, конечно же, не обошёл стороной президент и кризис в связи с коронавирусом, вынуждающий всех менять привычный образ жизни. "Безопасность — один из главных императивов; во всяком случае, сегодня это стало очевидным, и пусть кто-то попробует сказать, что это не так, а потом объяснит, почему оказался не прав и почему оказались не готовы к кризисам и потрясениям, с которыми сталкиваются целые народы", — заявил Путин.

Эти природно-климатические позывы к консолидации различных стран дополняются и социальными запросами. Западная модель развития потеряла (в том числе и на фоне кризисов, с которыми она не справляется) право быть общественно-политическим камертоном. В мире растёт неравенство, оно полируется нехваткой продовольствия, доступа к чистой воде, энергетике, медицинскому обслуживанию (особенно на фоне коронавируса). "Всё это остро осознаётся отстающими странами, которые теряют веру в перспективу догнать лидеров. Разочарование подхлёстывает агрессию, толкает людей в ряды экстремистов", — говорит Путин. Ну или в ряды нелегальных мигрантов.

В свою очередь, западная система потеряла морально-ценностные ориентиры. "Прогресс" в её понимании — это не стремление ввысь, а попытка гипертрофировать хотелки (именно хотелки, а не права) меньшинств в ущерб интересов большинства. "Агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий, как "мама", "папа" разных полов — это воспринимается на Западе как прогресс", — отметил глава государства. По словам Путина, противодействие проявлениям расизма — дело необходимое, благородное, однако в новой культуре отмены оно превращается в обратную дискриминацию, ведь навязчивое подчёркивание расовой темы ещё больше разобщает людей. Понятно, что такой "прогресс", а точнее ценностный диктат, не готовы воспринимать многие страны мира, ценящие демократию и собственные традиции. В том числе и Россия, где здоровый, умеренный консерватизм противостоит западному ценностному самоубийству и гендерной революции.

Собственно, Западу сейчас должно быть не до диктата. В сложившейся в мире ситуации, по словам президента, "многим уже не до борьбы за влияние становится — тут надо, что называется, со своими бедами разобраться", ведь "гипертрофированная, резкая, порой агрессивная реакция общества, молодёжи на меры по борьбе с коронавирусом" во многих странах "показала, что инфекция стала только поводом: причины социального раздражения, недовольства намного глубже".

Исходя из вышеперечисленного, становится ясно, что западные схемы решения проблем, основанные на их моделях развития, не работают. Поэтому Москва и раньше, и сейчас призывает к консолидации. "Отбросить неуместные амбиции и работать вместе, сообща", — напоминает Путин. И моральным камертоном в этой работе должен быть принцип гуманизма, которого сейчас у прекраснодушного Запада на поверку нет. "Санкции сохраняются по тем государствам, которые крайне нуждаются в международной помощи... А где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле, оказывается, ничего нет, болтовня одна, понимаете? Вот что на поверхности оказывается", — поясняет президент.

Если же брать ценностные якоря, то Путин говорит об "умеренном консерватизме", об идеологии, которая лучше всего противостоит всяким культурным революциям, ни одну страну не доводившим до добра. Тем более что, как верно отметил президент, революция — путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. И если уж западные элиты по своим причинам не готовы следовать умеренному консерватизму, то население, которое устало или в ближайшем будущем устанет от всяческих половых, ценностных, идеологических или балансирующих на грани дискриминации экспериментов, вполне поддерживает возвращение к нормальности.

Собственно, осознание необходимости этой нормальности и есть та возможность, которую несёт нынешний кризис. Главное теперь — эту возможность не упустить.

Авторы Геворг Мирзаян