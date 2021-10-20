Газовая игра в покер глазами ЕС: что пишут западные СМИ - принять инициативы Москвы или героически замерзнуть Политолог Дмитрий Родионов – о том, что пишут и говорят европейские политики и журналисты, обсуждая выход из энергетического кризиса. 20 октября, 14:25 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images/NurPhoto/Corbis

Один из лидеров немецких «Зеленых» и вероятная глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» нельзя запускать до выполнения всех требований, которые выдвинул Евросоюз. По ее словам, именно Россия ответственна за энергетический кризис в Европе, поскольку использует трубопровод как оружие, чтобы оказывать давление на европейские страны и увеличивать свой авторитет на мировой арене.

«Можно наблюдать «игру в покер» со стороны России: поставки газа прилично сократились. Мы не позволим нас шантажировать», — заявила она. — «Проблема в том, что, хотя Россия в соответствии с контрактами поставляет газ в Европу, хранилища относительно пусты. Российская сторона — это может делать сознательно, чтобы вынудить поскорей ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2», хотя не все правовые условия выполнены».

Что за условия —понятно, Бербок говорит о требованиях третьего энергопакета: «Я хочу, чтобы соблюдалось европейское право в области энергетики. Конкретно это означает, что оператором «Северного потока – 2» должна быть одна компания, а поставлять газ другая. Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию».

Агентство «Рейтерс» напоминает о решении немецкого регулятора попросить оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, дать гарантии, что он не нарушит правила конкуренции. Это, по мнению издания, может привести к затягиванию сертификации на несколько месяцев. «Хотя технические требования были выполнены, ключевой вопрос заключается в том, будет ли Газпром соблюдать европейские правила разделения, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов не являлись поставщиками природного газа», — отмечает агентство.

«Оператор «Северного потока-2» утверждает, что правила направлены на торпедирование трубопровода, и на прошлой неделе он одержал частичную победу, когда советник высшего суда Европейского союза рекомендовал Газпрому оспорить правила ЕС». Все же нужно отметить, что оспорить решение ЕС в суде ЕС практически невозможно, в любом случае, процесс может затянуться на месяцы и на годы. А запускать газопровод нужно даже не завтра, а сейчас! Причем, в большей степени это нужно европейцам, чем России, это они рискуют замерзнуть, а не мы.

При этом отдельные европейские политики все же периодически называют истинны причины кризиса. Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью Gazetapolska заявил, что газовый кризис показал безумие некоторых климатических целей ЕС, в частности, программы сокращения углеродных выбросов ЕС к 2030 году.

Это был укол в адрес Брюсселя и попытка защитить польскую угольную энергетику. Но виноват во всем у русофоба Качиньского, все равно Кремль. «Мы действительно будем вынуждены принять бой, ибо ясно видно, что действия русских, направленные на повышение цен на газ, кардинально меняют энергетическую безопасность на нашем континенте. И если бы мы не учли эти обстоятельства, а слепо углубились в какие–то концепции, то это закончилось бы для европейцев трагически», — продолжает он.

При этом ведущие европейские СМИ активно подыгрывают противникам проекта, обвиняя в сложившейся ситуации алчность Москвы и ошибки Ангелы Меркель, которая якобы пошла у нее на поводу: «Эксперты и политики, знающие, как Россия вновь и вновь использует энергию в качестве оружия, годами предупреждали, что за новый газопровод на Балтике «Северный поток – 2» придется заплатить политическую цену», — пишет Bild. «Однако Меркель отмахивалась от всех предупреждений, и теперь Германии грозит чрезвычайно дорогая зима».

Die Zeit утверждает, что Германия слишком зациклилась на газе. По словам автора издания, высокий уровень потребления газа в Германии и высокие цены на него в Европе «радуют Путина», и лучший способ «ударить по России» — это сильно сократить потребление голубого топлива, и лучший способ сделать это — отключить отопление в немецких домах.

Впрочем, есть и голоса разума: Handelsblatt обобщает, что было две возможности предотвратить кризис. «Во-первых, европейские энергетические компании могли бы на более длительный срок согласовать цены с «Газпромом». Во-вторых, они могли бы летом заказать больше газа, чтобы заполнить свои хранилища. Ни то, ни другое не было сделано». При этом издание отмечает вину европейских властей, поскольку европейский рынок газа сильно зарегулирован законами и директивами ЕС.

Интересно, что это практически повторяет слова, сказанные российским президентом Владимиром Путиным. Однако прислушаются ли европейские политики к этому мнению? Хотя, есть, конечно, в Европе здравомыслящие политики. К примеру, руководитель Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс призывает не обвинять Россию в росте цен на голубое топливо.

«Прошлая зима была относительно холодной, она опустошила газохранилища и в Европе, и в России», — заявил он. «Этот рост цен скорее показывает, что энергетический переход — это более комплексная и сложная задача, чем мы себе представляли».

Ранее обвинения в адрес «Газпрома» в манипуляциях с ценами на топливо ради более быстрого запуска «Северного потока — 2» отверг глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Но решать, к сожалению, предстоит тем, кто сегодня может сформировать новое правительство. Так, к примеру, еще один сопредседатель «Зеленых» Роберт Хабек уверен, что Москва ограничивает поставки газа.

«Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», — заявил политик. Интересно, что он имеет в виду? Шантаж, к которому привыкли «зеленые»? Очевидно, речь идет о требовании увеличить транзит через Украину, ведь «Зеленые» выступают категорически против «СП-2». Он также добавил, что проект «Северный поток-2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями.

С «Зелеными» все понятно. Пока почему-то отмалчивается председатель СВПД Кристиан Линднер, который в коалиционном правительстве может стать министром финансов. Впрочем, его позиция известна давно — еще зимой он выступал за мораторий на эксплуатацию «Северного потока-2», который, по его мнению, может заставить Россию «соблюдать права человека и принципы демократии», а в прошлом месяце он заявил, что поддержит «СП-2», «когда российский народ изберет демократическое правительство в ходе свободного самоопределения». Кажется, тут налицо проблемы с адекватностью.

Также не стал пока комментировать связь России с нынешним газовым кризисом наиболее вероятный кандидат в канцлеры Олаф Шольц. Последнее его заявление гласило, что он не против «СП-2», но, по его мнению, все стороны должны взять на себя гарантии, связанные с его эксплуатацией и тем, что Украина останется страной-транзитёром,

А что же пока еще действующий канцлер? Она предсказуемо призывает не винить Россию.

«Есть ли заказы, которые Россия не исполняет? Нет. По моей информации, Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу, в том числе по украинскому трубопроводу. Тут скорей вопрос в другом: достаточно ли заказов на российский газ поступает и может ли мешать этому высокая цена? Необходимо проанализировать данный аспект до октябрьского совета ЕС в Брюсселе, и тогда снова вернутся к нему», — заявила она.

А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента высказалась расплывчато в стиле «и вашим, и нашим». По ее мнению, причиной энергетического кризиса является восстановление мировой экономики, которое повлекло увеличение потребления. Кроме того, она отметила, что «Газпром» выполнял свои долгосрочные контракты по поставкам в Европу, но «не ответил на более высокий спрос, как это было ранее».

И, разумеется, она все сводит к необходимости уйти от зависимости от России. «Весь мир испытывает взлет цен на энергию. Однако есть специфика ситуации в Евросоюзе. Мы слишком полагаемся на газ, слишком зависимы от его импорта, что делает нас уязвимыми. Мы должны диверсифицировать поставщиков, но главным образом ускорить переход к чистой энергетике», — утверждает она.

До чего в итоге могут договориться европейцы? Гадать бессмысленно. Сегодня мы наблюдаем, как они продолжают валить вину друг на друга и на Россию, и лишь немногие способны посмотреть правде в глаза, признав собственные ошибки. При этом, уверен, каждый из них каждое утро ищет свежие прогнозы синоптиков о том, какой будет зима. А она не обещает быть теплой.

И на этом фоне голоса разума раздаются все чаще. «Что касается роли России в сложившейся ситуации, то этот вопрос тоже анализируется. Но пока все же нет четких доказательств, что это провоцируется Российской Федерацией. На этой стадии изучения было бы поспешно с моей стороны делать выводы и выступать с громкими заявлениями», — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Вопрос в том, есть ли время что-либо изучать и анализировать? По словам фон дер Ляйен, существует риск закрытия предприятий из-за кризиса: И это уже не предостережение. Вчера стало известно, что из-за роста цен на газ обанкротились 13 энергетических компаний Великобритании. А это значит, что у кого-то не будет не только газа, но и света. На прошлой неделе Financial Times сообщила, что крупнейший производитель стали в Европе ArcelorMittal вынуждена была ограничить производство на некоторых заводах из-за слишком высоких расходов на электроэнергию…

А ведь всего-то делов — повернуть вентиль «СП-2», который уже прошел все испытания…

Авторы Дмитрий Родионов