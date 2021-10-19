Почему у Эрдогана не получится "опрокинуть" Совбез ООН Автор телеграм-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский — о том, как режим Эрдогана лавирует между неоосманскими интересами, аппетитами на Африку и внутренними экономическими проблемами. 19 октября, 14:08 Фото © Halil Sagirkaya / Anadolu Agency via Getty Images

"Мир больше пяти, и мы выступаем за то, что судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран, выигравших Вторую мировую войну", — такую речь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнёс в парламенте Анголы в ходе своего африканского турне. Под "горсткой стран", которые решают судьбу человечества, Эрдоган имеет в виду Совет Безопасности ООН, в который на постоянной основе входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Ничего удивительного в словах Эрдогана нет. Турция активнейшим образом наращивает свою экономическую и политическую экспансию в Африку, конкурируя в борьбе за Чёрный континент как со старыми колониальными державами, так и с Китаем, а также с Россией. Турки активно продвигают экономические и образовательные программы, заходят в энергетику, а гуманитарные миссии в сфере здравоохранения охватывают всё большее число африканских государств южнее Сахары.

Особенно активно турки стали работать в богатой нефтью Нигерии, а также в Анголе и Того. Поэтому громкие слова Эрдогана должны, по идее, показать африканским партнёрам, что Турция — надёжный и стильный союзник, не боящийся говорить на равных с сильнейшими мировыми державами. Однако всё не так просто: ангольскую речь Эрдогана можно рассмотреть немного под другим углом. Эрдогановская Турция, несмотря на все громкие внешнеполитические эффекты, находится в весьма сложном экономическом положении. Курс лиры уже давно стал аттракционом, за которым пристально следят местные граждане, а инфляция достигает 30%.

До поры до времени Эрдогану удавалось переключать внимание с внутренних проблем на внешние. Вокруг враги, но Великий Туран непоколебимо и стойко выдерживает испытания, ведя тюркскую общность в Новый мир. Турки на внешнем фронте демонстрировали агрессию и способность идти до конца, входя в жёсткие противоречия с гораздо более сильным противником.

Отчасти этому помогала возможность выбрать в ситуативные союзники то одну, то другую сторону, играя на геополитических противоречиях. Ругаемся с США — звоним в Россию и объявляем, что купим новое оружие у Москвы взамен американского. Москва начинает сильно давить — пишем письма в Лондон или Вашингтон, где подтверждаем верность Североатлантическому альянсу и готовность стать плечом к плечу против вызовов, брошенных ему. Рассказываем о дружбе Москве, одновременно выступаем против "оккупации" Крыма и обещаем Киеву помочь современным оружием, продаём Украине комплексы БПЛА и беспокоимся о правах крымских татар.

Но самые сложные противоречия у Москвы и Анкары в Сирии. Турки, не скрываясь, поддерживают сирийских террористов всех мастей и, по сути, создали в Идлибе протогосударство радикалов на аннексированной у законного сирийского правительства территории. Сирия действительно является важнейшим фронтом для Эрдогана. Потеряв Идлиб, он рискует обрушить не только рейтинги своей партии, но и всю нынешнюю политическую конструкцию Турции, основанную на неоосманизме.

Ситуация в Идлибе стала накаляться примерно полтора месяца назад. России надоело то, что под крылом турецких военных взращиваются террористические банды, причём весьма существенный процент личного состава банд состоит из русскоязычных боевиков. Москва перестала слушать обещания Анкары и принялась наносить методичные бомбовые удары по местам скопления боевиков и их пунктам управления.

Одновременно с этим курды из РПК, которые являются второй из главнейших проблем Турции, принялись наращивать собственный военный и, самое главное, дипломатический потенциал, пользуясь поддержкой американцев. Турцию такой двойной удар поставил в весьма сложное положение. Анкара громко объявила, что начинает карательную операцию "в некоторых районах" Сирии, и пригрозила не только своим прямым противникам, то есть сирийской армии и курдам, но и их союзникам — России и США.

Турецкая армия начала манёвры, а пресса и официальные лица в красивых восточных выражениях рассказали, что выметут из Сирии всех, кто создаёт угрозу Турции. Даже если за них вступятся их союзники. Россия и США эти громкие слова проигнорировали. Сирийская армия начала переброску сил к линии соприкосновения с протурецкими боевиками, ВКС РФ продолжили удары по Идлибу, а американцы показательно продемонстрировали кадры со своими солдатами, покупающими курдские платки на подконтрольной курдам территории.

Несомненно, что сигнал Анкарой был услышан, и никакая операция так и не началась, несмотря на громкие слова. Более того, подобное поведение Турции вполне может привести к ситуативному союзу России и США в Сирии. Да, у нас множество разногласий, свои собственные интересы в этой арабской республике, но ни Москва, ни Вашингтон не хотят, чтобы в их соперничество на Ближнем Востоке вмешивалась третья сторона, да ещё и таким бесцеремонным образом.

Теперь Эрдогану нужно как-то сгладить необдуманные речи и вновь попытаться начать лавировать между сильнейшими. Это видно из слов посла Турецкой Республики в Вашингтоне. Он буквально сегодня разразился статьёй, что США и Турция — надёжные союзники и партнёры. Более того, ещё совсем недавно Эрдоган рвал и метал, что Америка выкинула турок из программы производства истребителя пятого поколения F-35. Грозился найти замену этим самолётам в Москве и вообще обещал, что прекратит всяческие закупки у "ненадёжных" союзников.

Американцы на это не обратили особенного внимания, и сейчас турки уже просят, чтобы США продали им самолеты F-16. Самолёт безусловно хороший, но первый полет он совершил более сорока лет назад, и даже при всех модернизациях это далеко не истребитель пятого поколения. Примечательно и другое. Байден проигнорировал встречу с Эрдоганом, а поездка его в Сочи завершилась без пресс-конференции глав государств.

Очень может быть, что Эрдоган по-настоящему надоел Белому дому и отношения с Турцией вновь примут союзнический характер только после прихода к власти в Анкаре новых лиц. Есть определённые рамки, за которые выходить не стоит. Эрдоган, который всегда отличался хорошим политическим чутьем, похоже, в этот раз раздвинул рамки дозволенного и перешёл красные линии.

Забалтывание внутренних проблем внешними успехами возможно только тогда, когда эти успехи есть. Если же кроме слов они ничем не подтверждаются, то холодильник очень быстро начинает побеждать телевизор. Эрдоган это понимает и пытается найти такое решение, при котором возможный внешний успех не окажется очень краткосрочным и не приведёт к тяжелейшему удару. В случае с Сирией, где он решил противопоставить себя двум крупнейшим военным державам мира, такой исход произойдёт с вероятностью 99%. По сути сейчас режиму Эрдогана надо как-то выпутываться из той авантюры, куда он завёл сам себя.

Военную операцию анонсировал, но провести ее нет сил. Выход из ситуации — это перевод внимания на другие фронты, например, на Африку. Вот теперь будем слышать множество красивых речей о том, что Турция, это не Россия, США, Китай или Франция. Она пришла в Африку не для того, чтобы выкачивать ресурсы из бедных стран, а исключительно для того, чтобы этим странам помочь. На какое-то время заряда патриотизма хватит, а дальше вновь придётся придумывать трюк, который отвлечёт электорат от графиков с падением турецкой лиры и столбцов с ростом инфляции.

Авторы Герман Куликовский