Британский флаг на Чёрном море: Зачем Украина хочет предоставить Лондону военно-морские базы Киевский режим надеется на спасение и готов раздать территорию под военные базы, но отсутствие исправной газовой трубы уготовило Незалежной только один путь — революции и майданов. 16 октября, 21:40 Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

Дипломатическое ведомство Украины подхватило эстафету пустых обещаний, и, когда парламентарии обсуждают, как страна будет замерзать зимой, послы рапортуют о новых военных объектах. Дипломат Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Дом", что Лондон намерен помочь Киеву в строительстве двух новых военно-морских баз на Чёрном и Азовском морях. Кроме того, он добавил, что в ближайшее время республика получит два британских современных тральщика и ракетное вооружение, которые сразу будут включены в состав украинского флота. На фоне призывов экс-министра МВД Арсена Авакова рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса и девяти сценариев войны с Россией от советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича подобное строительство выглядит как ещё один имиджевый и коррупционный проект, считают эксперты.

— Строительство военно-морских баз — весьма дорогостоящие инвестиции. Достаточно вспомнить просьбы Польши к США разместить у себя бронетанковое соединение, которое обошлось бы западным союзникам в 2,5 млрд долларов. В итоге ничего не вышло, но градус информационного шума был тогда высоким. Если предположить гипотетически, что базы будут созданы и начнут функционировать, то такая угроза будет нейтрализована с нашей стороны симметричными мерами. Дело в том, что любой военный объект в Европе, который угрожает нашей безопасности, в равной мере опасен и той стране, и населению, где он находится, — напомнил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он также добавил, что приближение к нашей границе инфраструктуры, которую создаёт НАТО, а Великобритания входит в альянс, отражается на военной стратегии России. Известно, что Британия помогает Украине в ряде военных операций, в том числе и на просторах Интернета, перебрасывая бригады, причастные к кибератакам против России.

— Украинские власти изо всех сил сейчас тянут натовцев на свою территорию, но, судя по действиям альянса, он не очень туда рвётся, поскольку не уверен в стабильности киевского режима. Для украинского государства, которым оно было в 1991 году, построить такую базу проблем не составляло. Сегодня Киев самостоятельно этого сделать не сможет, поэтому просит западной помощи. Дополнительная база для флота из полутора десятков боевых катеров, одного корабля и без подводных лодок физически не нужна. Вероятно, так украинцы хотят добиться базирования британского флота. Но это невозможно, потому что Великобритания — не черноморская страна и, согласно конвенции Монтрё, её корабли не могут там находиться более двух недель, — считает военный эксперт Константин Сивков.

Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

К тому же, по словам эксперта, у англичан не такой большой флот, чтобы обеспечивать присутствие в Чёрном море. А боевые корабли с весьма специфическим вооружением, которое предназначено в основном для противовоздушной обороны (ударное оружие у них очень слабое), станут в случае вооружённого конфликта с Россией лёгкой мишенью.

Константин Сивков полагает, что мелководье, отсутствие глубины для маневрирования в Азовском море и контроль Россией прохода со стороны Крыма не позволят Украине развернуть серьёзные корабли. У Украины есть порт и небольшой пункт базирования в Мариуполе, где находятся катера. Любой большой корабль там можно уничтожить с помощью тактической авиации с небольшим радиусом действия. Поэтому такой объект может служить разве что имиджевым или коррупционным целям, но точно не военным.

— А вот на Чёрном море у Киева достаточно портов: Одесса, Очаков, Николаев имеют пункты базирования, сохранившиеся со времён советского Черноморского флота. Британии этого достаточно. Даже держать запасы вооружения для англичан комфортнее на территории стран НАТО. Зачем им взрывоопасная Украина, когда есть Болгария, Греция и Румыния? — сказал Сивков.

Британцы прекрасно понимают, что Зеленского могут запросто сменить другие политики, настроенные более доброжелательно к России, и в недалёком будущем все эти базы станут вновь открытыми для Москвы. Ведь строительство базы — длительный процесс, он может занимать несколько лет (вплоть до десяти и больше).

Авторы Елена Стафеева